Los solucionadores de optimización ayudan a mejorar la toma de decisiones en torno a la planificación, asignación y programación de recursos escasos. Incorporan potentes algoritmos que pueden resolver modelos de programación matemática, programación por restricciones y modelos de programación basados en restricciones.
Los solucionadores IBM CPLEX® Optimizer pueden encontrar respuestas para la programación lineal, la programación de enteros mixtos, la programación cuadrática y los problemas de programación cuadráticamente restringidos.
Para problemas de planificación detallados, IBM ofrece solucionadores diseñados para modelos de planificación basados en restricciones. Para problemas combinatorios como, por ejemplo, un problema de configuración o de empaquetado, puede crear modelos de programación por restricciones para resolverlos. Además, puede probar los solucionadores sin cargo.
Procese automáticamente sus datos y produzca soluciones óptimas para sus problemas comerciales con una fácil integración.
Registre sus problemas comerciales complejos y de misión crítica con un solucionador personalizable y genere una solución óptima.
Genere automáticamente soluciones para problemas del mundo real y tome decisiones comerciales óptimas para casos de uso operativos, tácticos, de planificación estratégica y programación.
Resuelva problemas de planificación detallados y problemas de optimización combinatoria.
Aproveche software de optimización que puede ofrecer capacidades prescriptivas para recomendar el mejor plan de acción para decisiones complejas.
Resuelva problemas de planificación y programación, utilizando herramientas de modelado y solucionadores para tomar mejores decisiones empresariales.