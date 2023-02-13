Software de optimización

Los solucionadores de optimización ayudan a mejorar la toma de decisiones en torno a la planificación, asignación y programación de recursos escasos. Incorporan potentes algoritmos que pueden resolver modelos de programación matemática, programación por restricciones y modelos de programación basados en restricciones.

Los solucionadores IBM CPLEX® Optimizer pueden encontrar respuestas para la programación lineal, la programación de enteros mixtos, la programación cuadrática y los problemas de programación cuadráticamente restringidos.

Para problemas de planificación detallados, IBM ofrece solucionadores diseñados para modelos de planificación basados en restricciones. Para problemas combinatorios como, por ejemplo, un problema de configuración o de empaquetado, puede crear modelos de programación por restricciones para resolverlos. Además, puede probar los solucionadores sin cargo.