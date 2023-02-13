Software de optimización

Resuelva modelos de optimización utilizando solucionadores de programación matemática, programación por restricciones y solucionadores de planificación basados en restricciones para recomendar el mejor curso de acción.
Solucionadores de optimización

Los solucionadores de optimización ayudan a mejorar la toma de decisiones en torno a la planificación, asignación y programación de recursos escasos. Incorporan potentes algoritmos que pueden resolver modelos de programación matemática, programación por restricciones y modelos de programación basados en restricciones.

Los solucionadores IBM CPLEX® Optimizer pueden encontrar respuestas para la programación lineal, la programación de enteros mixtos, la programación cuadrática y los problemas de programación cuadráticamente restringidos.

Para problemas de planificación detallados, IBM ofrece solucionadores diseñados para modelos de planificación basados en restricciones. Para problemas combinatorios como, por ejemplo, un problema de configuración o de empaquetado, puede crear modelos de programación por restricciones para resolverlos. Además, puede probar los solucionadores sin cargo.
Solucionadores de optimización para respuestas más rápidas IBM ofrece dos solucionadores de optimización de alto rendimiento, específicamente, IBM CPLEX Optimizer y CP Optimizer, que pueden ofrecer la potencia necesaria para resolver problemas de optimización muy grandes del mundo real, junto con la velocidad requerida para las aplicaciones de optimización de decisiones interactivas de hoy.
Se integra con todas sus aplicaciones

Procese automáticamente sus datos y produzca soluciones óptimas para sus problemas comerciales con una fácil integración.
Personalizable para problemas complejos

Registre sus problemas comerciales complejos y de misión crítica con un solucionador personalizable y genere una solución óptima.
Permite tomar mejores decisiones

Genere automáticamente soluciones para problemas del mundo real y tome decisiones comerciales óptimas para casos de uso operativos, tácticos, de planificación estratégica y programación.
Optimización de la liquidación y entrega de valores en Europa
Descubra cómo Banque de France aplicó IBM z/OS utilizando CPLEX Optimizer Solver para resolver problemas de optimización matemática.

Solucionadores de programación por restricciones Utilice técnicas de programación por restricciones para calcular las soluciones para problemas de planificación detallada y problemas de optimización combinatoria. Explore la programación por restricciones
Solucionadores de programación matemática Aproveche los solucionadores de optimización de alto rendimiento para la programación lineal, de enteros mixtos y cuadrática. Explore los solucionadores de programación matemática

Programación por restricciones

Resuelva problemas de planificación detallados y problemas de optimización combinatoria.
Analítica prescriptiva

Aproveche software de optimización que puede ofrecer capacidades prescriptivas para recomendar el mejor plan de acción para decisiones complejas.
Familia de productos de Decision Optimization

Resuelva problemas de planificación y programación, utilizando herramientas de modelado y solucionadores para tomar mejores decisiones empresariales.
IBM Decision Optimization for Watson Studio

Impulse soluciones innovadoras para problemas empresariales combinando la optimización con otras técnicas de ciencia de datos en IBM® Watson Studio.
