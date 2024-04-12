Linux on IBM Systems

El sistema operativo empresarial Linux es una sólida base para su infraestructura de cloud híbrido y código abierto. Ejecutar Linux en servidores IBM aporta un nuevo nivel de fiabilidad, seguridad y escalabilidad a las cargas de trabajo más importantes. Reduzca la complejidad y mejore el rendimiento con Linux on IBM® Z, IBM® Linux ONE y Linux on IBM® Power.
Proteja sus datos y sistemas para protegerse contra las amenazas actuales y futuras.
Ponga instancias en marcha, coordine las cargas de trabajo y suministre el cloud privado bajo demanda.
Reduzca la huella de energía para reducir los costes de un sistema que tiene en cuenta la sostenibilidad en todos los aspectos del ciclo de vida del producto.
Simplifique y acelere la conformidad para reducir los costes y mejorar la productividad del personal.
Consiga hasta un 99,99999 % de disponibilidad para las cargas de trabajo más importantes, lo que equivale a unos tres segundos de tiempo de inactividad al año.¹
Acelere la modernización de las cargas de trabajo e intégrelas con facilidad en todo el cloud híbrido.
¹ Se han utilizado datos internos de IBM basados en mediciones y proyecciones para calcular el valor esperado. Entre los componentes necesarios, se incluyen IBM z16; sistemas IBM z/VM V7.2 recopilados en una imagen única de sistemas, cada uno con RHOCP 4.10 o superior; IBM Operations Manager; GDPS 4.5 para gestionar la recuperación de datos y máquinas virtuales a través de almacenamiento y sistemas de distancia metro, que incluyen carga de trabajo Metro Multi-site y GDPS Global, y almacenamiento de la serie IBM DS8000 con IBM HyperSwap. Se utilizó una carga de trabajo MongoDB v4.2. Se debe habilitar la tecnología de resiliencia necesaria, que incluye agrupación en clúster de imagen única de sistema de z/VM, proxy GDPS xDR para z/VM, y Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10 para la gestión de dispositivos de almacenamiento local. Las interrupciones inducidas por la aplicación no están incluidas en las medidas anteriores. Otras configuraciones (de hardware o software) pueden proporcionar características de disponibilidad diferentes.