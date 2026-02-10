El contacto principal del sitio y los contactos secundarios designados utilizan la gestión de cuentas para lo siguiente:
La información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la usabilidad del sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas dentro de su organización reciban comunicaciones que los alerten sobre lo siguiente:
Nota: Solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.
Si usted es el administrador principal del sitio, es posible que desee configurar un recordatorio en el calendario cada mes para revisar esta información crucial.
Nota: Las actualizaciones solo surten efecto cuando hace clic en "Guardar".
Tenga en cuenta que hacer un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización del producto. Los usuarios que elijan suscribirse a las notificaciones electrónicas deben ir a "Descarga de software y acceso a medios" y "Establecer mis preferencias" para actualizar su dirección de correo electrónico.
Disponible desde la gestión de cuentas, Gestionar acceso permite a los contactos primarios y segundos designados:
Las decisiones tomadas aquí garantizan la seguridad y la usabilidad de su sitio de Passport Advantage.
Cuando seleccione "Gestionar acceso" (como contacto principal o secundario), llegará a una "Lista de usuarios".
Compra y descarga
Informes
Derechos: inventario y despliegues de derechos
Asignaciones de derechos
Ninguno | Ver | Actualizar
Gestión de cuentas*
Gestionar acceso: Ninguno | Ver | Actualizar
Actualizaciones de contactos: Ninguno | Ver | Actualizar
Vista de actualización de contacto: ver
Documentos relacionados con la cuenta: Ninguno | Ver
Haga clic en Enviar para guardar.
Si usted es el contacto principal o un contacto secundario con privilegios de actualización, depende de usted procesar las solicitudes de acceso a su sitio de PAO.
Haga clic en “Otorgar” o “Denegar” a la derecha del nombre del solicitante.
Si elige otorgar acceso, revise la
Si elige Denegar el acceso, proporcione un motivo.
Haga clic en Enviar para guardar y se notificará al usuario su decisión.
Además de aprobar las solicitudes de acceso, el contacto principal o secundario con privilegios de acceso de gestión puede agregar usuarios sin esperar una solicitud. Simplemente haga clic en el botón "Agregar nuevo usuario" en la pantalla Gestionar acceso y siga las instrucciones en pantalla.
El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida a IBM Passport Advantage.