gestión de cuentas

Su contacto principal y los contactos secundarios designados utilizan la gestión de cuentas para otorgar acceso a PAO y asignar roles, permisos de aplicación y privilegios de uso para su sitio de Passport Advantage.

Descripción general

El contacto principal del sitio y los contactos secundarios designados utilizan la gestión de cuentas para lo siguiente:

  • Actualizar contactos: ayuda a garantizar que los nombres de usuario, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y las funciones se mantengan actualizados.
  • Gestionar el acceso: permite que los contactos principales y secundarios agreguen y eliminen usuarios, otorguen o denieguen solicitudes de acceso a los usuarios y actualicen los privilegios de uso y acceso a las herramientas de cada usuario.

Actualizaciones de contactos

La información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la usabilidad del sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas dentro de su organización reciban comunicaciones que los alerten sobre lo siguiente:

  • Cambios en las herramientas, como Passport Advantage Online, que admiten el programa Passport Advantage
  • Próximas cotizaciones de renovación para IBM Software Subscription and Support
  • La disponibilidad de nuevas versiones o lanzamientos de sus productos de IBM Software bajo cobertura activa de IBM Software Subscription and Support

Nota: Solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.

Si usted es el administrador principal del sitio, es posible que desee configurar un recordatorio en el calendario cada mes para revisar esta información crucial.

  • Seleccione "Gestión de cuentas" y luego elija "Actualización de contactos".
  • Revise y actualice la información (según sea necesario) de todos los contactos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco.
    1. Nombre y apellidos
    2. Número de teléfono
    3. Correo electrónico
    4. Dirección
    5. Ciudad
    6. Estado/provincia
    7. Código postal
  • Utilice casillas de verificación para indicar el tipo de contacto
    1. Contacto principal
    2. Contacto técnico del sitio
    3. Contacto administrativo/de prueba de derecho
    4. Contacto de renovación de IBM Software Subscription and Support
    5. Contacto de envío de medios de Software Subscription and Support
    6. Contacto de facturación
  • Haga clic en Enviar para guardar

Nota: Las actualizaciones solo surten efecto cuando hace clic en "Guardar".

Tenga en cuenta que hacer un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización del producto. Los usuarios que elijan suscribirse a las notificaciones electrónicas deben ir a "Descarga de software y acceso a medios" y "Establecer mis preferencias" para actualizar su dirección de correo electrónico. 

Gestionar el acceso

Disponible desde la gestión de cuentas, Gestionar acceso permite a los contactos primarios y segundos designados:

  • Cambiar o eliminar el acceso de usuario
  • Aprobar o rechazar solicitudes de acceso de usuarios
  • Agregar nuevos usuarios

Las decisiones tomadas aquí garantizan la seguridad y la usabilidad de su sitio de Passport Advantage.

Cuando seleccione "Gestionar acceso" (como contacto principal o secundario), llegará a una "Lista de usuarios".

Actualizar el acceso del usuario

  • Comience con la información del usuario
  • Seleccionar un rol
    1. Contacto secundario (hasta 4) que ayuda a los usuarios principales con una variedad de responsabilidades de gestión de cuentas.
    2. Usuario. Puede proporcionar acceso a un número ilimitado de usuarios.
  • Seleccione las aplicaciones y herramientas a las que el usuario debe tener acceso y asigne privilegios.

Acceso a aplicaciones y herramientas

Compra y descarga

  • Nula
  • Solo descargas de software
  • Solo descarga de software y acceso a medios
  • Descarga de software, acceso a medios, cotizaciones, catálogos de productos y renovaciones de licencias

Informes

  • Ninguno | Ver

Derechos: inventario y despliegues de derechos

  • Ninguno | Ver | Actualizar

Asignaciones de derechos

  • Ninguno | Ver | Actualizar

Gestión de cuentas*

  • Gestionar acceso: Ninguno | Ver | Actualizar

  • Actualizaciones de contactos: Ninguno | Ver | Actualizar

  • Vista de actualización de contacto: ver

  • Documentos relacionados con la cuenta: Ninguno | Ver

Haga clic en Enviar para guardar.

Aprobar solicitudes

Si usted es el contacto principal o un contacto secundario con privilegios de actualización, depende de usted procesar las solicitudes de acceso a su sitio de PAO.

Haga clic en “Otorgar” o “Denegar” a la derecha del nombre del solicitante.

Si elige otorgar acceso, revise la

  • Información de usuario para mayor precisión
  • justificación empresarial. Si no se proporciona ninguno, puede agregar uno.

Si elige Denegar el acceso, proporcione un motivo.

  • Se desconoce el solicitante
  • El contacto principal ha determinado que el acceso no es necesario
  • El solicitante no tiene ninguna relación comercial con este sitio

Haga clic en Enviar para guardar y se notificará al usuario su decisión.

Agregar un nuevo usuario

Además de aprobar las solicitudes de acceso, el contacto principal o secundario con privilegios de acceso de gestión puede agregar usuarios sin esperar una solicitud. Simplemente haga clic en el botón "Agregar nuevo usuario" en la pantalla Gestionar acceso y siga las instrucciones en pantalla.

  • Ingrese el ID de IBM y la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. En la mayoría de los casos, serán iguales.
  • Haga clic en la verificación de usuario para confirmar
  • Proporcione una justificación empresarial
  • Seleccione un rol: contacto secundario o usuario
    Nota: Recomendamos que el contacto principal agregue al menos un contacto secundario para ayudar a actualizar la información de contacto y el sitio gestione el acceso
  • Asigne privilegios de acceso y uso de aplicaciones/herramientas
  • Envíe

El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida a IBM Passport Advantage.

