La información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la usabilidad del sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas dentro de su organización reciban comunicaciones que los alerten sobre lo siguiente:

Cambios en las herramientas, como Passport Advantage Online, que admiten el programa Passport Advantage

Próximas cotizaciones de renovación para IBM Software Subscription and Support

La disponibilidad de nuevas versiones o lanzamientos de sus productos de IBM Software bajo cobertura activa de IBM Software Subscription and Support

Nota: Solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.

Si usted es el administrador principal del sitio, es posible que desee configurar un recordatorio en el calendario cada mes para revisar esta información crucial.

Seleccione "Gestión de cuentas" y luego elija "Actualización de contactos".

Revise y actualice la información (según sea necesario) de todos los contactos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Nombre y apellidos Número de teléfono Correo electrónico Dirección Ciudad Estado/provincia Código postal

Utilice casillas de verificación para indicar el tipo de contacto Contacto principal Contacto técnico del sitio Contacto administrativo/de prueba de derecho Contacto de renovación de IBM Software Subscription and Support Contacto de envío de medios de Software Subscription and Support Contacto de facturación

Haga clic en Enviar para guardar

Nota: Las actualizaciones solo surten efecto cuando hace clic en "Guardar".

Tenga en cuenta que hacer un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización del producto. Los usuarios que elijan suscribirse a las notificaciones electrónicas deben ir a "Descarga de software y acceso a medios" y "Establecer mis preferencias" para actualizar su dirección de correo electrónico.