Categorías de productos del CEO

Una Categoría de productos del CEO es una colección de componentes de producto ofrecidos por IBM por Usuario CEO y está sujeta a reglas de adquisición específicas, incluido un requisito de cantidad mínima inicial de usuarios (el mínimo varía según la Categoría de productos del CEO).

Para la primera Categoría (Principal) de productos del CEO del Cliente, el Cliente:

debe adquirir derechos de licencia de Usuario para todos los usuarios de su Empresa que han sido asignados una máquina capaz de copiar, usar o extender el uso de cualquier producto de la Categoría de producto del CEO (denominado Usuario del CEO).

está sujeto al requisito de cantidad mínima inicial de usuarios de esa Categoría de productos del CEO.

Para las Categorías adicionales de productos del CEO del Cliente, el Cliente:

debe adquirir derechos para cada Categoría adicional de productos del CEO, para todos los usuarios que utilicen cualquier componente en la Categoría de productos del CEO que podría ser para el mismo número de usuarios o para menos usuarios que la Categoría Principal de productos del CEO.

sigue sujeto al requisito mínimo de cantidad inicial de usuarios para la Categoría aplicable de productos del CEO.

Las instalaciones de cualquier Programa de una Categoría de productos del CEO solo pueden ser utilizadas por usuarios para los que se hayan obtenido licencias.

Todos los Programas utilizados en un dispositivo de usuario final para acceder a un Programa en un servidor deben adquirirse de la misma Categoría de productos del CEO que el servidor al que accedió el Programa.

Los clientes pueden obtener derechos directamente de IBM o a través de los IBM Business Partners.

Los derechos incluyen el uso de todos los productos de la Categoría de productos del CEO y la Suscripción y Soporte de Software durante los primeros 12 meses. Las renovaciones de Suscripción y Soporte de Software están disponibles para los años siguientes.

Tenga en cuenta que cuando un producto componente es:

agregado a una Categoría existente de productos del CEO, todos los Clientes con licencia de esa Categoría de productos del CEO que tengan cobertura activa de Suscripción y Soporte de Software tienen derecho al componente agregado.

reemplazado por otro producto, todos los Clientes con licencia de esa Categoría de productos del CEO que tengan cobertura activa de Suscripción de Software y Soporte en el momento del reemplazo tienen derecho al producto componente de reemplazo.

eliminado de una Categoría existente de productos del CEO, los Clientes con licencia de esa Categoría de productos del CEO pueden continuar utilizando el componente en el nivel de versión/lanzamiento del componente en el momento de su eliminación de la Categoría de productos del CEO, o la versión/lanzamiento que el cliente descargó antes de que caducara la cobertura de Suscripción y Soporte de Software del Cliente para la Categoría de productos del CEO, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el número de usuarios del componente eliminado no puede aumentar por encima del nivel con licencia en el momento de la eliminación del producto componente de la Categoría de productos del CEO.

Consulte el Acuerdo IBM Passport Advantage o IBM Passport Advantage Express, según corresponda, para conocer los términos relativos a las Categoría de productos del CEO.