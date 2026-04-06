Las categorías de productos del CEO son colecciones de productos estrechamente relacionados, que, en conjunto, crean una solución de infraestructura empresarial
Una Categoría de productos del CEO es una colección de componentes de producto ofrecidos por IBM por Usuario CEO y está sujeta a reglas de adquisición específicas, incluido un requisito de cantidad mínima inicial de usuarios (el mínimo varía según la Categoría de productos del CEO).
Para la primera Categoría (Principal) de productos del CEO del Cliente, el Cliente:
Para las Categorías adicionales de productos del CEO del Cliente, el Cliente:
Las instalaciones de cualquier Programa de una Categoría de productos del CEO solo pueden ser utilizadas por usuarios para los que se hayan obtenido licencias.
Todos los Programas utilizados en un dispositivo de usuario final para acceder a un Programa en un servidor deben adquirirse de la misma Categoría de productos del CEO que el servidor al que accedió el Programa.
Los clientes pueden obtener derechos directamente de IBM o a través de los IBM Business Partners.
Los derechos incluyen el uso de todos los productos de la Categoría de productos del CEO y la Suscripción y Soporte de Software durante los primeros 12 meses. Las renovaciones de Suscripción y Soporte de Software están disponibles para los años siguientes.
Tenga en cuenta que cuando un producto componente es:
Consulte el Acuerdo IBM Passport Advantage o IBM Passport Advantage Express, según corresponda, para conocer los términos relativos a las Categoría de productos del CEO.
La siguiente tabla enumera cada Categoría existente de productos del CEO, los componentes incluidos dentro de cada Categoría de productos del CEO, y una breve descripción de la solución proporcionada por esa Categoría de productos del CEO.
Actualizado: 17 de diciembre de 2019
|Categoría de productos
|Productos incluidos en el paquete
|Solución
Mínimo
Requisito inicial del usuario
|Oferta IBM Db2 Advanced CEO
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Proporciona una amplia gama de capacidades de servidor de datos Db2, incluidas las ediciones Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition y Db2 Connect. La oferta IBM Db2 Advanced CEO responde a las necesidades de las empresas actuales proporcionando un sistema de gestión de la información seguro y resiliente para los valiosos activos de información de su empresa.
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|Oferta de IBM Hybrid Data Management Platform CEO
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Una familia completa de soluciones potenciadas por IA que pueden traducir consultas entre proveedores, idiomas, ubicaciones y estructuras, para que los líderes de arquitectos empresariales puedan construir una base optimizada para gestionar y analizar datos. Le permite recopilar, gestionar y proporcionar insights a los datos on premises, en la nube privada y la nube pública, o integrados en tipos de datos estructurados y no estructurados.
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