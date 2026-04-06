Programa de sitios adicionales autorizados

Agregue Sitios adicionales a un sitio de IBM Passport Advantage existente en cualquier momento previa notificación por escrito a IBM

Ilustración de formas geométricas en tonos de azul, negro y gris

Para ello, debe:

  • descargar y completar un Programa adicional autorizado de sitios bajo los Términos de IBM en www.ibm.com/mx-es/terms/?id=z125-5849.
  • enumerar los Sitios adicionales que están autorizados para inscribirse y realizar adquisiciones en virtud del Acuerdo.
IdiomasPaíses/Regiones
Japonés (74.1 KB)Japón
Coreano (89.6 KB)Corea (República de)
Español latinoamericano (32.3 KB)Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
Noruego (7.2 KB)Noruega, Islas Svalbard y Jan Mayen
Polaco (54.9 KB)Polonia
Portugués (34.1 KB)Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Portugal
Rumano (99.3 KB)Rumania
Chino simplificado (62 KB)China
Eslovaco (103 KB)Eslovaquia
Esloveno (96.8 KB)Eslovenia
Español (38.1 KB)Andorra, Guinea Ecuatorial, España
Sueco (31.5 KB)Suecia
Turco (43.5 KB)Turquía

 