Anexo para la compra de dispositivos de IBM y servicios de dispositivos

Ilustración de formas geométricas en tonos de azul, negro y gris
Los archivos adjuntos para la compra de Dispositivos de IBM y servicios de dispositivos están disponibles para su descarga desde los Términos de IBM y solo los necesitan los Clientes con PA7 de 2008 o versiones anteriores.

Dispositivo de IBM

IBM define un dispositivo como un EP, que es cualquier combinación de Componentes de programa, Componentes de máquina (MC) y cualquier Componente de código de máquina aplicable que se ofrecen juntos como una sola oferta y están diseñados para una función particular.

Está conformado por componentes de hardware (“Máquina”) y componentes de software (“Programa”) bajo un único número de pieza de Passport Advantage. El mantenimiento de la Máquina y la Suscripción y Soporte (S&S) para su Dispositivo de IBM se compran y renuevan con un único número de pieza de Passport Advantage. 

Consulte la Guía de soporte de dispositivos de IBM para obtener información detallada sobre:

  • Qué califica como dispositivo de IBM
  • Qué soporte está disponible para los dispositivos de IBM y
  • Cómo usar y renovar los beneficios de Suscripción y soporte (S&S) de IBM para su Dispositivo de IBM

Anexo para la compra de dispositivos de IBM y servicios de dispositivos

Los Términos para los Dispositivos se incorporaron al acuerdo de Passport Advantage en la versión 7 en 2008 y se pueden ver y descargar desde los Términos de IBM.

El Anexo para Dispositivos de IBM y Servicios de Dispositivos solo es necesario si el Cliente tiene la versión PA 7 o anterior y está disponible para su descarga desde los Términos de IBM* en los diferentes idiomas.

*Tenga en cuenta que si es la primera vez que utiliza los Términos de IBM, las siguientes instrucciones pueden resultarle útiles.

  1. Utilice el filtro "País" para elegir su ubicación
  2. Utilice el filtro "Idioma" para seleccionar su idioma preferido. Nota: En algunos casos, los documentos solo están disponibles en inglés
  3. Vaya a los Términos de IBM
  4. En "Tipo de documento", seleccione
    • Acuerdos estándares y luego
    • Acuerdos de Passport Advantage
    • Acuerdo y anexos
  5. Haga clic en el mosaico Anexo para Dispositivos de IBM y Servicios de Dispositivos

Si no sabe qué Anexo utilizar, póngase en contacto con su Representante de ventas de IBM o su IBM Business Partner.