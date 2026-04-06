Anexo para la compra de dispositivos de IBM y servicios de dispositivos

IBM define un dispositivo como un EP, que es cualquier combinación de Componentes de programa, Componentes de máquina (MC) y cualquier Componente de código de máquina aplicable que se ofrecen juntos como una sola oferta y están diseñados para una función particular.
Está conformado por componentes de hardware (“Máquina”) y componentes de software (“Programa”) bajo un único número de pieza de Passport Advantage. El mantenimiento de la Máquina y la Suscripción y Soporte (S&S) para su Dispositivo de IBM se compran y renuevan con un único número de pieza de Passport Advantage.
Consulte la Guía de soporte de dispositivos de IBM para obtener información detallada sobre:
Los Términos para los Dispositivos se incorporaron al acuerdo de Passport Advantage en la versión 7 en 2008 y se pueden ver y descargar desde los Términos de IBM.
El Anexo para Dispositivos de IBM y Servicios de Dispositivos solo es necesario si el Cliente tiene la versión PA 7 o anterior y está disponible para su descarga desde los Términos de IBM* en los diferentes idiomas.
*Tenga en cuenta que si es la primera vez que utiliza los Términos de IBM, las siguientes instrucciones pueden resultarle útiles.
Si no sabe qué Anexo utilizar, póngase en contacto con su Representante de ventas de IBM o su IBM Business Partner.