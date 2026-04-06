Anexo para la compra de dispositivos de IBM y servicios de dispositivos

IBM define un dispositivo como un EP, que es cualquier combinación de Componentes de programa, Componentes de máquina (MC) y cualquier Componente de código de máquina aplicable que se ofrecen juntos como una sola oferta y están diseñados para una función particular.

Está conformado por componentes de hardware (“Máquina”) y componentes de software (“Programa”) bajo un único número de pieza de Passport Advantage. El mantenimiento de la Máquina y la Suscripción y Soporte (S&S) para su Dispositivo de IBM se compran y renuevan con un único número de pieza de Passport Advantage.

Consulte la Guía de soporte de dispositivos de IBM para obtener información detallada sobre: