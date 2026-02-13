Software de gestión de infraestructura híbrida

Cree la nube híbrida correctamente

Unifique la gestión de infraestructuras, la automatización de la seguridad, la observabilidad y el costo para acelerar la entrega, reducir riesgos y optimizar el rendimiento en cualquier entorno. Este enfoque impulsado por el ciclo de vida permite a las organizaciones modernizar con confianza, operar de forma eficiente y obtener rendimientos más rápidos y medibles de las inversiones en nube híbrida e IA.​

Transformación de la IA de nube híbrida con automatización unificada y conectividad segura

Un enfoque unificado de automatización desbloquea toda la promesa de la IA superando las barreras de entornos híbridos fragmentados. Observe cómo HashiCorp Terraform y Vault, Red Hat Ansible y OpenShift, así como IBM Hybrid Cloud Mesh trabajan juntos para aprovisionar, configurar y conectar de forma segura las cargas de trabajo de IA portátil a través de las nubes.

Optimice costos, rendimiento y entrega en entornos híbridos

Automatización de la nube híbrida

Optimice la automatización y la gobernanza de sus nubes con un fundamento híbrido basado en políticas y una experiencia de autoservicio para el desarrollo.
Estrategia de nube de confianza cero

Automatice la confianza cero en la nube híbrida con la incorporación de la gestión de secretos, la validación de políticas y el cumplimiento continuo en el ciclo de vida de la infraestructura.
Gestión de costos y visibilidad

Obtenga insight en tiempo real en el gasto en nube híbrida para optimizar el rendimiento y conectar las decisiones de inversión con los resultados empresariales.
Gestión de identidad y acceso

Unifique la gestión de identidad y secretos para imponer la confianza cero en toda la organización sin sacrificar la agilidad.
Gestión del rendimiento y la resiliencia en la nube híbrida

Optimice el rendimiento y la resiliencia de la nube híbrida para cumplir con los SLA y apoyar la cargas de trabajo a escala empresarial.
DNS híbrido y gestión del tráfico

Garantice una disponibilidad y resiliencia consistentes de las aplicaciones en todas las regiones y nubes para respaldar la continuidad del negocio.
Reconocida como líder del mercado*
 
  • Magic Quadrant para plataformas de orquestación y automatización de servicios 2025​
 
  • Magic Quadrant para plataformas de minería de procesos 2025​
 
  • Magic Quadrant para Cloud Native Application Platforms (Red Hat) 2025

Explore el software destacado de infraestructura híbrida de IBM

IBM Terraform

Terraform le permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura a través de un enfoque de plataforma sistemática. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y uniforme en toda la infraestructura, desde servicios en la nube hasta centros de datos on-premises.

Captura de pantalla del panel Interfaz de usuario (IU) de teaser de Terraform y Ansible
Captura de pantalla de IBM Vault

IBM Vault

IBM Vault proporciona una capa de confianza centralizada para infraestructura híbrida gestionando secretos, credenciales y cifrado a escala. Permite un acceso basado en identidad y justo a tiempo para infraestructuras automatizadas y agentes, el flujo de trabajo — incorporación de confianza en cómo actúan los sistemas, no solo en cómo las personas acceden a ellos. 

IBM Cloudability

IBM Cloudability maximiza el valor empresarial de sus inversiones en la nube al aportar visibilidad y responsabilidad financiera al modelo de gasto variable basado en el consumo de la nube pública.

50 %
aumento de la cobertura RDS
El 35 %
reducción del gasto nube con FinOps y automatización de políticas
Captura de pantalla de interfaz de usuario (IU) de transparencia del resultado de Cloudability
Captura de pantalla de panel de interfaz de usuario (IU) de IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect

El servicio de DNS gestionado de IBM NS1 Connect ofrece conexiones de DNS resiliente, rápido y autoritativo para evitar interrupciones de la red.

15 %
Mejora de la latencia para los usuarios en los percentiles 75 y 95
200
reducción de latencia para usuarios de cola larga

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift empodera a las organizaciones para que puedan innovar con prácticas nativas de la nube, acelerar el desarrollo de aplicaciones e impulsar el crecimiento. Con opciones flexibles de despliegue y consumo, Red Hat OpenShift proporciona una experiencia de desarrollo consistente y eficiente en toda la nube híbrida, que se alinea con los requisitos y prácticas modernas de Application Platform centradas en la seguridad.

29 %
ciclo de vida de aplicaciones más rápido para acelerar el tiempo de salida al mercado
20 %
mayor productividad de los desarrolladores para aumentar la eficiencia
Interfaz de usuario (IU) de Red Hat OpenShift Product
Captura de pantalla del panel de interfaz de usuario (IU) de producto Ansible Automation

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat® Ansible® Automation Platform transforma la TI al desbloquear operaciones más eficientes, resilientes y conectadas en todos los rincones de la empresa. Una solución única y fiable para orquestar los flujos de trabajo críticos a escala, la cual admite los casos de uso de automatización en cualquier entorno de nube híbrida, para unificar equipos y procesos para fines de cumplimiento normativo.

58 %
menos tiempo de inactividad no planeado para evitar riesgos
65 %
despliegue más rápido de nuevos recursos de cálculo

IBM Apptio

IBM Apptio permite a las organizaciones tener éxito en la gestión financiera de TI y en la gestión de entornos híbridos complejos de TI automatizando la ingestión y estructuración de datos financieros y operativos, proporcionando visibilidad e insights basados en datos para gestionar y optimizar el gasto en TI y demostrar su valor e impacto empresarial.

20-25 %
racionalización de su cartera de aplicaciones
3-5 %
del gasto en TI pasó de funcionar a crecer para financiar la innovación
Captura de pantalla de interfaz de usuario (IU) de la característica de facturación de Apptio
Captura de pantalla del panel de Kubecost

IBM Kubecost

IBM Kubecost potencia a su equipo de DevOps para rastrear el gasto en nube y Kubernetes, optimizar los costos de infraestructura y alinearse con las directrices de las políticas para una entrega eficiente y conforme que nunca obstaculice la innovación.  

IBM Z Software

Al combinar inteligencia en tiempo real con automatización a través de agentes de IA, puede aumentar la productividad de forma rentable, agilizar operaciones y mejorar las habilidades de los equipos más rápido con innovación de mainframe resiliente y mejorada por IA.

Captura de pantalla de interfaz de usuario (IU) de la característica IBM Z Operations Unite
