Software de productividad de la IA

Genere ganancias reales de productividad con una IA que le funcione

Convierta la IA fragmentada en valor medible de negocio en semanas, no en años, con una capa de orquestación abierta e híbrida que unifica agentes, automatizaciones y flujos de trabajo para impulsar una productividad segura y a nivel empresarial.​

Solución abierta. Integración fluida.

Impulse la productividad en toda su empresa con una orquestación que transforma la complejidad en claridad trabajando con cualquier agente, asistente, flujo de trabajo o datos de IA. De este modo, se evita la necesidad de sustituir la infraestructura y el vendor lock-in (dependencia de proveedores).

Acelere el éxito empresarial con agentes de IA y apps

Orquestación y gobernanza agéntica

Unifique agentes de IA con sus flujos de trabajo, datos y automatización existentes. Observe, evalúe y optimice el rendimiento con AgentOps.
Productividad de los empleados

Libere a los equipos de trabajos repetitivos con agentes de IA que se integran con flujos de trabajo existentes en RR. HH., ventas, IT, finanzas y atención al cliente.
Productividad de desarrolladores

Avanzar en el ciclo de vida del desarrollo de software con IA agéntica, inteligencia contextual y gobernanza por diseño.
Optimización de la planificación financiera

Pase de una planificación lenta y manual a una toma de decisiones rápida e impulsada por IA automatizando procesos clave de planeación financiera.
Optimización de IBM Z para el desarrollo moderno

Acelere la modernización de aplicaciones con soporte integral que mejore la comprensión del código, preserve la lógica de negocio y reduzca la dependencia de la escasa experiencia.
Experiencia del cliente

Entregue soporte rápido y consistente con conversaciones fluidas, naturales y humanas, y agentes de IA multimodal en cualquier canal (chat sitio web, teléfono, SMS y aplicación social) con un traspaso fluido de agente en vivo y contexto completo.
Reducción de tiempos de aprovisionamiento

Acceso inmediato a un repositorio de modelos validados y optimizados sobre los que los agentes pueden construir para inferencias más eficientes y distribuidas. 
Logotipo de Gartner

Reconocida como líder del mercado*
 
  • Magic Quadrant para herramientas de integración de datos 2024
 
  • Magic Quadrant para sistemas de gestión de bases de datos en la nube 2024

Explore el software destacado de productividad de la IA de IBM

IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate actúa como supervisor multiagente y multiherramienta al orquestar agentes desarrollados con cualquier tecnología, ya sea IBM, terceros o de código abierto, junto con flujos de trabajo, automatización y sistemas de datos. ​

70 %
ciclos de procesamiento más rápidos al consolidar flujo de trabajo
30 %
Menos intervenciones manuales al consolidar flujo de trabajo
watsonx Orchestrate Agent Builder Feature Graphic
Captura de pantalla de un gráfico del software IBM Bob

IBM Bob

IBM Bob emplea flujo de trabajo agente para automatizar la generación de código, la refactorización, las pruebas y las comprobaciones de seguridad/cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).​

Notas de pie de página

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.