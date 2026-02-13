Software de productividad de la IA

Automatice el trabajo y tome decisiones más inteligentes con agentes y aplicaciones inteligentes
Convierta la IA fragmentada en valor medible de negocio en semanas, no en años, con una capa de orquestación abierta e híbrida que unifica agentes, automatizaciones y flujos de trabajo para impulsar una productividad segura y a nivel empresarial.
Impulse la productividad en toda su empresa con una orquestación que transforma la complejidad en claridad trabajando con cualquier agente, asistente, flujo de trabajo o datos de IA. De este modo, se evita la necesidad de sustituir la infraestructura y el vendor lock-in (dependencia de proveedores).
Unifique agentes de IA con sus flujos de trabajo, datos y automatización existentes. Observe, evalúe y optimice el rendimiento con AgentOps.
Libere a los equipos de trabajos repetitivos con agentes de IA que se integran con flujos de trabajo existentes en RR. HH., ventas, IT, finanzas y atención al cliente.
Avanzar en el ciclo de vida del desarrollo de software con IA agéntica, inteligencia contextual y gobernanza por diseño.
Pase de una planificación lenta y manual a una toma de decisiones rápida e impulsada por IA automatizando procesos clave de planeación financiera.
Acelere la modernización de aplicaciones con soporte integral que mejore la comprensión del código, preserve la lógica de negocio y reduzca la dependencia de la escasa experiencia.
Entregue soporte rápido y consistente con conversaciones fluidas, naturales y humanas, y agentes de IA multimodal en cualquier canal (chat sitio web, teléfono, SMS y aplicación social) con un traspaso fluido de agente en vivo y contexto completo.
Acceso inmediato a un repositorio de modelos validados y optimizados sobre los que los agentes pueden construir para inferencias más eficientes y distribuidas.
IBM watsonx Orchestrate actúa como supervisor multiagente y multiherramienta al orquestar agentes desarrollados con cualquier tecnología, ya sea IBM, terceros o de código abierto, junto con flujos de trabajo, automatización y sistemas de datos.
IBM Bob emplea flujo de trabajo agente para automatizar la generación de código, la refactorización, las pruebas y las comprobaciones de seguridad/cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.