Los atacantes están usando cada vez más los modelos fronterizos como armas para acelerar todo el ciclo de vida del ataque, con modelos actuales y emergentes que reducen el tiempo y la experiencia necesarios para iniciar ataques disruptivos. A medida que las capacidades ofensivas se vuelvan más automatizadas y agénticas, las organizaciones necesitarán programas de seguridad que sean igualmente autónomos, coordinados y continuos.

IBM Autonomous Security es un servicio impulsado por múltiples agentes que ofrece inteligencia, toma de decisiones y respuesta a velocidad de máquina. Al orquestar trabajadores digitales interoperables en operaciones de gobernanza, riesgo, identidad y amenazas, se rediseñará la forma en que operan los programas de seguridad a medida que las amenazas se vuelven más automatizadas, adaptables e impulsadas por IA.

IBM Autonomous Security analiza continuamente las exposiciones y los entornos de tiempo de ejecución, aplicando políticas y coordinando la detección y contención con una intervención humana mínima. Este proceso da como resultado ventanas de exposición más cortas, una contención más rápida de ataques acelerados e insights continuos sobre los sistemas de gobernanza y riesgo para la postura de seguridad y cumplimiento.