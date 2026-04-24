Enfrentarse a los ataques de ciberseguridad impulsados por agentes, a escala
Los atacantes están usando cada vez más los modelos fronterizos como armas para acelerar todo el ciclo de vida del ataque, con modelos actuales y emergentes que reducen el tiempo y la experiencia necesarios para iniciar ataques disruptivos. A medida que las capacidades ofensivas se vuelvan más automatizadas y agénticas, las organizaciones necesitarán programas de seguridad que sean igualmente autónomos, coordinados y continuos.
IBM Autonomous Security es un servicio impulsado por múltiples agentes que ofrece inteligencia, toma de decisiones y respuesta a velocidad de máquina. Al orquestar trabajadores digitales interoperables en operaciones de gobernanza, riesgo, identidad y amenazas, se rediseñará la forma en que operan los programas de seguridad a medida que las amenazas se vuelven más automatizadas, adaptables e impulsadas por IA.
IBM Autonomous Security analiza continuamente las exposiciones y los entornos de tiempo de ejecución, aplicando políticas y coordinando la detección y contención con una intervención humana mínima. Este proceso da como resultado ventanas de exposición más cortas, una contención más rápida de ataques acelerados e insights continuos sobre los sistemas de gobernanza y riesgo para la postura de seguridad y cumplimiento.
ARGO es un trabajador digital impulsado por IA que evalúa y transforma de forma autónoma las organizaciones orquestando la gestión de riesgos cibernéticos en tiempo real y el cumplimiento normativo. A través de la automatización inteligente y la gobernanza adaptativa, ARGO alinea la exposición al riesgo cibernético con los objetivos comerciales y aplica la corrección a través de la gestión continua de controles. El resultado es un programa integral de gobernanza de la ciberseguridad que ejecuta proactivamente la estrategia cibernética, reduce la exposición al riesgo y fortalece la resiliencia organizacional.
ADA utiliza trabajadores digitales con IA para proteger de forma continua las aplicaciones, las identidades, los datos, las redes y los entornos de nube. Esta herramienta sustituye las comprobaciones manuales por un monitoreo continuo, la aplicación automatizada de políticas y la rápida corrección de problemas en todas las herramientas de TI y seguridad existentes. ADA ajusta automáticamente sus fundamentos de seguridad para reforzar las defensas, respaldar el cumplimiento y reducir el riesgo operativo sin sobrecargar a los equipos de seguridad.
ATOM es un sistema de IA agéntica que va más allá de los agentes de IA individuales para crear operaciones de seguridad autónomas. La automatización funciona orquestando múltiples agentes para interactuar y colaborar entre sí a lo largo de todo el ciclo de vida de la amenaza. Automatiza la caza de amenazas, acelera la detección de amenazas, crea y ejecuta planes de investigación y realiza pasos de corrección. ATOM se encarga de la orquestación para que los equipos de seguridad puedan centrarse en amenazas de alto riesgo en lugar de falsos positivos o amenazas de bajo riesgo.
Los modelos de seguridad convencionales están fallando a medida que la IA transforma rápidamente las empresas, lo que genera nuevas superficies de ataque. Un estudio realizado en colaboración con Palo Alto Networks.
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John Velisaris, socio adjunto de servicios de seguridad de IBM, conversa con los presentadores del Richmond Advisory Group.
Los atacantes están apuntando a la IA y el 97 % de las organizaciones que tuvieron una filtración de datos relacionada con IA carecían de controles de acceso adecuados.
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IBM® CyberDefend protege la IA, transforma la criptografía y refuerza IdOps, AppSec y los entornos en la nube.
Los servicios de GRC de IBM centralizan los puntos clave de ciberseguridad y datos organizacionales en entornos de nube, on premises e híbridos.
Los servicios TDR de IBM, que incluyen los servicios MDR, ayudan a las empresas a proteger las inversiones existentes y mejorarlas con IA.