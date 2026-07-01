IBM mantiene un sistema integral de gestión de salud y seguridad (HSMS) diseñado para proporcionar un entorno de trabajo seguro y minimizar las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Desde 2019, el HSMS ha sido certificado externamente según la norma ISO 45001:2018, lo que subraya nuestra dedicación para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable.



Ofrecemos programas globales que apoyan el bienestar físico, mental y financiero, incluidos recursos confidenciales de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de programas de asistencia para empleados. Estos programas inclusivos están diseñados para satisfacer las necesidades de una fuerza laboral global. Otras iniciativas incluyen capacitación en resiliencia y ergonomía y herramientas digitales que promueven hábitos saludables.