La junta y sus comités mantienen la supervisión de las iniciativas empresariales responsables, interactuando con la alta dirección en la gestión de riesgos y las actividades, las políticas y el progreso en estos asuntos.
El Comité directivo ejecutivo de empresa responsable es un organismo multifuncional que se reúne trimestralmente para proporcionar liderazgo y dirección sobre asuntos clave de la empresa responsable y objetivos a nivel de toda la organización. Las prioridades de empresa responsable se integran en toda la organización a través de mecanismos de participación multifuncionales que elevan los insights y las recomendaciones al Comité directivo.
En IBM, creemos que la innovación y el liderazgo son imposibles sin asumir riesgos. También reconocemos que la aceptación imprudente del riesgo o la falta de identificación y mitigación adecuadas del riesgo podrían afectar negativamente el valor para los accionistas. La supervisión de los procesos de gestión de riesgos de IBM es una responsabilidad compartida:
Cada año, los empleados de IBM en todo el mundo participan en el programa Pautas de conducta empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Pautas y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y trata los dilemas éticos que los empleados pueden enfrentar en el día a día.
Nuestros canales de notificación internos permiten a los empleados comunicar inquietudes, como sospechas de infracciones a nuestras BCG y posibles comportamientos poco éticos o ilegales dentro de IBM. Se han establecido canales de notificación similares para que proveedores, asociados de negocios y otras personas planteen inquietudes.