Cada año, los empleados de IBM en todo el mundo participan en el programa Pautas de conducta empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Pautas y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y trata los dilemas éticos que los empleados pueden enfrentar en el día a día.



Nuestros canales de notificación internos permiten a los empleados comunicar inquietudes, como sospechas de infracciones a nuestras BCG y posibles comportamientos poco éticos o ilegales dentro de IBM. Se han establecido canales de notificación similares para que proveedores, asociados de negocios y otras personas planteen inquietudes.