Gobernanza empresarial responsable

Retrato de una ejecutiva en un salón inspirado en la tecnología

Supervisión responsable del negocio

La junta directiva

La junta y sus comités mantienen la supervisión de las iniciativas empresariales responsables, interactuando con la alta dirección en la gestión de riesgos y las actividades, las políticas y el progreso en estos asuntos. 

El Comité de directivos y gobernanza corporativa
Supervisa las políticas y prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la sustentabilidad y otros asuntos ambientales, sociales y de gobernanza.
El comité ejecutivo de compensación y recursos de gestión
Supervisa los programas de compensación de IBM y la participación de los empleados como indicador de la cultura empresarial y revisa los programas de gestión de talentos, inclusión y otros recursos de gestión de IBM. 
El comité de auditoría
Supervisa los controles y procesos clave con respecto a los datos ambientales, sociales y de gobernanza informados públicamente, así como el cumplimiento de los requisitos legales y normativos.
Líderes de IBM en debate

Comité directivo ejecutivo de empresa responsable

El Comité directivo ejecutivo de empresa responsable es un organismo multifuncional que se reúne trimestralmente para proporcionar liderazgo y dirección sobre asuntos clave de la empresa responsable y objetivos a nivel de toda la organización. Las prioridades de empresa responsable se integran en toda la organización a través de mecanismos de participación multifuncionales que elevan los insights y las recomendaciones al Comité directivo.

Gestión de riesgos

En IBM, creemos que la innovación y el liderazgo son imposibles sin asumir riesgos. También reconocemos que la aceptación imprudente del riesgo o la falta de identificación y mitigación adecuadas del riesgo podrían afectar negativamente el valor para los accionistas. La supervisión de los procesos de gestión de riesgos de IBM es una responsabilidad compartida:

  • La junta directiva y sus comités tienen la responsabilidad de supervisar los procesos y controles de gestión de riesgos de IBM y reciben periódicamente informes de la gerencia sobre los riesgos más destacados y las estrategias de mitigación. Los comités proporcionan periódicamente informes a la directiva en pleno sobre las áreas de riesgo de las que son responsables y otros riesgos que puedan surgir. 
  • La gerencia de IBM es responsable de la implementación y ejecución diarias de los procesos y controles de gestión de riesgos, y de gestionar y abordar los riesgos identificados a través de la revisión anual integral de riesgos empresariales de IBM.
 
Una mujer lidera a su equipo respecto a la estrategia para el próximo lanzamiento de su nuevo producto

Ética empresarial

Cada año, los empleados de IBM en todo el mundo participan en el programa Pautas de conducta empresarial (BCG) de IBM para certificar su comprensión de esas Pautas y volver a comprometerse a hacer negocios con integridad. La política de IBM BCG y el curso de certificación que la acompaña están disponibles en varios idiomas y trata los dilemas éticos que los empleados pueden enfrentar en el día a día.  
 
Nuestros canales de notificación internos permiten a los empleados comunicar inquietudes, como sospechas de infracciones a nuestras BCG y posibles comportamientos poco éticos o ilegales dentro de IBM. Se han establecido canales de notificación similares para que proveedores, asociados de negocios y otras personas planteen inquietudes.  

Ver las Pautas de conducta empresarial (BCG) de IBM
Un equipo de IBMers colaborando