Dedicación al respeto de los derechos humanos

Los estándares y prácticas de responsabilidad corporativa están cimentados en nuestra dedicación al respeto de los derechos humanos.



Tenemos una sólida cultura de ética e integridad en toda nuestra cadena de valor, guiada por un sistema de gobernanza corporativa que promueve la transparencia a nivel global y el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables donde hacemos negocios.



Nuestra postura sobre los derechos humanos se basa en estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.