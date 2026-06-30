IBM opera en más de 175 países de todo el mundo. Nuestra estrategia de IA y nube híbrida centrada en la plataforma se ejecuta a través de cuatro segmentos de negocio: Software, Consulting, Infrastructure y Financing. Como catalizador que hace que el mundo funcione mejor, estamos integrando prácticas responsables en nuestras operaciones y soluciones de clientes. Ponemos la tecnología a trabajar y ayudamos a acelerar el progreso, aumentando la productividad, reduciendo costos, conservando los recursos naturales y creando resultados positivos para las comunidades y entornos donde vivimos y trabajamos.
Software
IBM Software desarrolla tecnología líder en el mercado que ofrece innovación y productividad, con capacidades para ayudar a los clientes a predecir, automatizar y modernizar sus entornos. Aportamos este valor en cuatro áreas principales. La nube híbrida (Red Hat), basada en tecnologías de código abierto, unifica los entorno on-prem, las nubes públicas, las nubes privadas y la computación perimetral para escalar aplicaciones e IA. Los datos, respaldados por watsonx con gobernanza integrada, cumplimiento normativo e IA responsable, permiten a los clientes utilizar sus datos en tiempo real e incorporar IA lista para la empresa en aplicaciones y procesos de negocio. La automatización, que incluye la cartera de FinOps con Apptio, ayuda a los clientes a impulsar la transparencia, el valor y la reducción de costos en tecnología. Las capacidades como HashiCorp Terraform permiten a los clientes operar y automatizar la TI para crear, desplegar y gestionar aplicaciones e infraestructura híbridas. El procesamiento de transacciones potencia a IBM Z para ofrecer una resiliencia, escalabilidad, seguridad, disponibilidad y detección de fraude sin igual para cargas de trabajo de misión crítica. Los clientes pueden utilizar la IA y los agentes de IA directamente en IBM Z para simplificar las operaciones. Basado en una arquitectura abierta, IBM Software garantiza la libertad de elección, la flexibilidad y la capacidad de escalar la IA con confianza, al tiempo que maximiza el valor de las inversiones existentes.
Consulting
IBM Consulting ofrece una profunda experiencia en el dominio, técnica y de la industria, con capacidades líderes en el mercado en transformación del negocio, implementación de tecnología y servicios gestionados. IBM Consulting diseña, construye y opera tecnología y procesos de negocio basados en arquitecturas de nube híbrida abiertas, aprovechando los datos, la IA generativa y la automatización para impulsar la eficiencia y la escala. A través de la tecnología de IBM y las soluciones de colaboración con el ecosistema, ayudamos a los clientes a modernizar sus aplicaciones e integrar y poner en marchar la IA en los flujos de trabajo a escala para lograr un retorno de la inversión cuantificable. Nuestra plataforma IBM Consulting Advantage y el método Garage permiten la creación conjunta con los clientes, desplegando recursos digitales y soluciones impulsadas por IA que aceleran la transformación.
IBM Infrastructure proporciona soluciones confiables y seguras para la nube híbrida y está optimizada para infundir IA en transacciones de misión crítica. IBM desarrolla productos teniendo en cuenta la capacidad de servicio y actualización, y la reutilización, reciclabilidad y recuperabilidad de los materiales que contienen. Siempre que sea posible, Infrastructure diseña nuestros productos para que sean energéticamente eficientes, para incorporar contenido reciclado y materiales ambientalmente preferibles, y para facilitar la reutilización y el reciclaje al final de la vida útil del producto. Servicios de recuperación de activos globales (GARS) de IBM es responsable del remarketing externo de activos de IBM usados y al final del arrendamiento, reutilizando y redistribuyendo activos internamente, y proporcionando un proceso ambientalmente responsable para la eliminación de equipos de TI desechados.
Financing facilita la adquisición de hardware, software y servicios por parte de los clientes de IBM a través de nuestras soluciones de financiamiento. Los clientes pueden devolver el hardware a IBM para su reutilización, reventa y reciclaje. Esto reduce el desperdicio y facilita las actualizaciones a hardware más eficiente energéticamente y menos costoso para los clientes de IBM. Los acuerdos de financiamiento son predominantemente para productos o servicios que son críticos para las operaciones comerciales de los usuarios finales y respaldan la estrategia de nube híbrida e IA de IBM.