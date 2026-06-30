Software

IBM Software desarrolla tecnología líder en el mercado que ofrece innovación y productividad, con capacidades para ayudar a los clientes a predecir, automatizar y modernizar sus entornos. Aportamos este valor en cuatro áreas principales. La nube híbrida (Red Hat), basada en tecnologías de código abierto, unifica los entorno on-prem, las nubes públicas, las nubes privadas y la computación perimetral para escalar aplicaciones e IA. Los datos, respaldados por watsonx con gobernanza integrada, cumplimiento normativo e IA responsable, permiten a los clientes utilizar sus datos en tiempo real e incorporar IA lista para la empresa en aplicaciones y procesos de negocio. La automatización, que incluye la cartera de FinOps con Apptio, ayuda a los clientes a impulsar la transparencia, el valor y la reducción de costos en tecnología. Las capacidades como HashiCorp Terraform permiten a los clientes operar y automatizar la TI para crear, desplegar y gestionar aplicaciones e infraestructura híbridas. El procesamiento de transacciones potencia a IBM Z para ofrecer una resiliencia, escalabilidad, seguridad, disponibilidad y detección de fraude sin igual para cargas de trabajo de misión crítica. Los clientes pueden utilizar la IA y los agentes de IA directamente en IBM Z para simplificar las operaciones. Basado en una arquitectura abierta, IBM Software garantiza la libertad de elección, la flexibilidad y la capacidad de escalar la IA con confianza, al tiempo que maximiza el valor de las inversiones existentes.