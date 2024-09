Estos ejemplos muestran lo que es posible cuando la RPA se implementa como parte de una estrategia dirigida por el negocio que lleva tiempo analizar procesos e identificar dónde la automatización puede ser más eficaz.

Pero para la mitad de las organizaciones que han desplegado RPA, los resultados no han sido tan estelares.⁴ O bien RPA no ha proporcionado el retorno de la inversión esperado (ROI), o bien los primeros logros no se han convertido en una optimización continua en toda la empresa.

Esto a veces puede parecer un problema de software. Pero en casi todos los casos, el problema no está tanto en la solución RPA como en la forma en que se implementa.

En concreto, las escasas barreras de entrada de la RPA hacen que a menudo se implante en un único departamento, para automatizar tareas específicas que ocupan el tiempo de los empleados o que parecen causar cuellos de botella e ineficiencias.

Por ejemplo, imagine una organización que ha estado recibiendo quejas de proveedores sobre pagos atrasados. El tiempo dedicado a introducir manualmente los datos de las facturas en papel parece ser un problema, por lo que el departamento de finanzas utiliza RPA para crear un bot que escanea las facturas e introduce los detalles en el sistema financiero SaaS.

El bot funciona bien, pero los plazos de entrega de la compra al pago (P2P) no parecen mejorar. Eventualmente, la persona que construyó el bot se va. Nadie más sabe cómo mantenerlo actualizado, por lo que cuando el proveedor de SaaS actualice el sistema financiero, el bot se estropea.