Aprovechar IBM® zCX Foundation for Red Hat Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift) permite una implementación ágil y flexible de aplicaciones y software Linux® on Z en un clúster autónomo de Red Hat OpenShift en IBM z/OS®. Ubique aplicaciones y cargas de trabajo en el mismo lugar y, al mismo tiempo, aproveche las muchas Calidades de servicio (QoS) de z/OS.

Expanda su ecosistema con la adición de IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift. Los desarrolladores pueden integrar aplicaciones Linux on Z con z/OS para ofrecer funciones de gestión y orquestación de contenedores de nivel empresarial en torno al software en contenedores.