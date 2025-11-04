IBM® Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) genera señales de telemetría de seguimiento a partir de transacciones a medida que fluyen a través de varios subsistemas z/OS.
IBM Z APM Connect ayuda a los clientes a lograr una observabilidad completa de las aplicaciones end-to-end y un aislamiento de problemas más rápido que puede afectar las transacciones críticas del cliente al proporcionar señales de telemetría de seguimiento, desde subsistemas z/OS hasta plataformas de observabilidad de toda la empresa mediante el uso de OpenTelemetry.
Al rastrear el flujo de aplicaciones híbridas que abarcan desde la nube pública hasta el mainframe, puede eliminar las zonas ciegas de IBM Z en su estrategia de observabilidad en toda la empresa.
Al usar OpenTelemetry, las señales de telemetría de z/OS se pueden enviar a múltiples plataformas de observabilidad.
Con la visibilidad end-to-end, reduzca la frecuencia y el tiempo dedicados a investigaciones ineficaces en la "sala de guerra" identificando y resolviendo más rápido los problemas de las aplicaciones.
Las soluciones de observabilidad proporcionan visibilidad, control y automatización de sus aplicaciones de nube híbrida para ayudar a garantizar un rendimiento óptimo y un uso eficiente de los recursos. IBM Z APM Connect ofrece datos de telemetría de seguimiento de z/OS en estas herramientas y amplía la visibilidad de las aplicaciones al mainframe, al tiempo que optimiza el rendimiento ligero.
OpenTelemetry ganó popularidad rápidamente a través de su misión de ofrecer un marco de observabilidad independiente del proveedor que ayude a generar, procesar y distribuir datos de telemetría. IBM Z APM Connect puede generar y exportar tramos de seguimiento compatibles con el protocolo OpenTelemetry (OTLP) para su ingesta en cualquier recopilador OpenTelemetry.
Con el rápido desarrollo de aplicaciones híbridas complejas que abarcan dispositivos móviles, nube pública y entornos on-premises, se volvió más crítico que nunca tener una visión centrada en las aplicaciones, que pueda aislar rápidamente los problemas de las aplicaciones que afectan a los clientes, y evitar la necesidad de “salas de guerra” ineficientes para clasificar los problemas.
Para muchas organizaciones, la complejidad de las aplicaciones ha llegado tan lejos que ha desbordado las capacidades de los talentosos equipos de ingeniería y TI. Con múltiples stakeholders involucrados, contar con los expertos adecuados rápidamente es crítico para mantener la calidad del servicio. Cuando tiene un panel único que muestra el rendimiento de las aplicaciones de principio a fin, todos tienen acceso a información detallada para diagnosticar y corregir problemas críticos en minutos, no en horas o días.
Lo que antes era una caja negra de mainframe se transformó en múltiples capas de visibilidad a medida que las transacciones pasan entre los subsistemas de z/OS. Con el contexto proporcionado en torno al rendimiento a nivel de transacción, los expertos pueden interactuar con suficiente información para tomar acciones oportunas. Una mejor comunicación significa recuperar o evitar problemas en menos tiempo.
Explore IBM Z Application Performance Management Connect. Programe una reunión gratuita de 30 minutos con un representante de IBM Z.