Para muchas organizaciones, la complejidad de las aplicaciones ha llegado tan lejos que ha desbordado las capacidades de los talentosos equipos de ingeniería y TI. Con múltiples stakeholders involucrados, contar con los expertos adecuados rápidamente es crítico para mantener la calidad del servicio. Cuando tiene un panel único que muestra el rendimiento de las aplicaciones de principio a fin, todos tienen acceso a información detallada para diagnosticar y corregir problemas críticos en minutos, no en horas o días.