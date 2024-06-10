Las API son la interfaz entre sus recursos de z/OS y el mundo exterior. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a sus analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno de mainframe de API, así como perfilar las solicitudes que entran en su sistema para la generación de informes de gestión esenciales y la planeación de recursos.
Acceda perfectamente a información crítica, como los controladores significativos de la demanda, las tasas de API y el tiempo de respuesta, los niveles de servicio y más. Informe y muestre tendencias de tasas de llamadas a lo largo del tiempo por API, sistema, servidor, servicio, SOR o cualquiera de las otras métricas clave disponibles.
Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aplica su conocimiento experto incorporado y su inteligencia artificial para extraer automáticamente estos insights y proporcionarlos en una interfaz gráfica intuitiva. Esto elimina la necesidad de esfuerzos de programación manual que consumen mucho tiempo, mejora en gran medida la experiencia en el dominio y acelera el aprendizaje sobre esta nueva área de la infraestructura z/OS .
Su gestión técnica y de negocios necesita ver sus cargas de trabajo en términos significativos. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS cuenta con más de 30 000 informes predefinidos que se pueden compartir, paneles personalizados, gráficos e informes para ayudar a mejorar la comunicación y la planeación entre el negocio y el departamento de TI.
Ver la tasa general de transacciones y los tiempos de respuesta a la vez lo ayuda a reducir el espacio de problemas en caso de que se presenten, o a perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes, como el tiempo empleado en el sistema de registro (SOR). Vea los datos con el nivel de detalle que necesite.
Muchas llamadas API invocan un solo servicio, pero ese no siempre es el caso. Al explorar visualmente desde una API específica hasta los servicios invocados, puede investigar cambios o problemas a nivel de servicio o SOR. Los volúmenes de llamadas, los tiempos de respuesta y los filtros están disponibles en cualquier nivel dentro de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS.
Las APIs pueden proporcionar acceso a recursos de mainframe (Proveedor), o permitir que las aplicaciones del mainframe soliciten datos desde fuera de la plataforma (Solicitante). IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS hace que el análisis y la generación de informes para ambos tipos sean intuitivos. Cuando existen diferencias, como el componente de tiempo de respuesta informado, se proporcionan todas las métricas clave.
Una comprensión completa de las aplicaciones de su proveedor de API requiere un conocimiento de los sistemas back-end invocados. Con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS, puede asignar servicios al identificador del sistema de registro (SOR) y al sistema de recursos de registro para identificar la región y la transacción invocada por un servicio en particular.
Al analizar las llamadas a la API que realizan sus aplicaciones de mainframe por fuera de la plataforma, necesita saber quién realizó las llamadas, el endpoint, la información de la carga útil, los volúmenes de llamadas y los tiempos de respuesta. Con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS, todos estos datos están disponibles, y se pueden presentar todavía más en formatos tabulares o de gráficos para adaptarse a sus necesidades.
Obtenga capacidades avanzadas de personalización de informes para un análisis rápido sin programación ni pasos complicados para que pueda ver los datos relevantes que necesita. Las opciones de personalización intuitivas incluyen tipo de informe, nivel de resumen, filtrado y comparaciones de intervalos.
Los paneles personalizables recopilan y muestran vistas en tiempo real de cualquier colección de métricas que le interesen. Cuando se comparten, promueven la colaboración y proporcionan una verdad común para toda la organización. Puede expandir cualquier informe y emplear las capacidades de desglose para un análisis más detallado de las métricas necesarias.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.