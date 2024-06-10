Gestione el rendimiento de los sistemas z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitoree y perfile sus llamadas API y servicios back-end en un entorno API moderno
Infografía que combina capturas de pantalla del resumen de uso del solicitante, el número de componentes, las solicitudes de tiempo de respuesta y las opciones de informes

Las API son la interfaz entre sus recursos de z/OS y el mundo exterior. IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a sus analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno de mainframe de API, así como perfilar las solicitudes que entran en su sistema para la generación de informes de gestión esenciales y la planeación de recursos.

 
Beneficios
Optimice su entorno y sus solicitudes de perfiles

Acceda perfectamente a información crítica, como los controladores significativos de la demanda, las tasas de API y el tiempo de respuesta, los niveles de servicio y más. Informe y muestre tendencias de tasas de llamadas a lo largo del tiempo por API, sistema, servidor, servicio, SOR o cualquiera de las otras métricas clave disponibles.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS aplica su conocimiento experto incorporado y su inteligencia artificial para extraer automáticamente estos insights y proporcionarlos en una interfaz gráfica intuitiva. Esto elimina la necesidad de esfuerzos de programación manual que consumen mucho tiempo, mejora en gran medida la experiencia en el dominio y acelera el aprendizaje sobre esta nueva área de la infraestructura z/OS .

Informes a nivel empresarial Tiempo de respuesta frente a tasa de transacciones Mapeo de llamadas API a servicios Datos del proveedor de API y del solicitante de API Detalle de SOR

 

Detalle del solicitante de API Personalización dinámica de informes Paneles compartidos personalizados AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos Impacto económico total de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Modernización del análisis del rendimiento de z/OS Connect
Este seminario web presenta conceptos para ayudar a modernizar su análisis de los datos de z/OS Connect y obtener insights sobre la administración de servidores, el seguimiento del crecimiento de la API y el análisis de datos de rendimiento.
Comprensión de la carga de trabajo de la API que impulsa el uso de los recursos de su sistema
Este blog lo ayudará a comprender la actividad de la API de z/OS Connect de sus sistemas para ayudarlo a gestionar los niveles de servicio y la demanda de recursos del sistema.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

