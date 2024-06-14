Ver la tasa general de transacciones y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite reducir el espacio de problemas en caso de que se presenten, o perfilar su carga de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes, como el retraso del tiempo de envío, en los picos amarillos. Vea los datos con el nivel de detalle que necesite.