Monitoree el rendimiento y la disponibilidad de WebSphere Application Server (WAS) con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno WebSphere Application Server de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure óptimamente su entorno.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS admite los registros de transacciones de WebSphere Application Server para z/OS (SMF 120 subtipo 9), para que usted pueda realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las transacciones y el consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de transacción sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza de este, incluido el consumo del procesador, los bytes transferidos y los tiempos de respuesta.

Informes a nivel empresarial Tasas de transacción por celdas Tasas de transacción por clústeres El tiempo de respuesta comparado con la tasa de transacciones Tiempo de respuesta y tasa de transacciones para una URI específica

 

Uso de CPU y zIIP Comparación por fecha Descripción general de la transacción AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Impacto económico total de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
Forrester Consulting realizó un estudio de Total Economic Impact (TEI) que amplía los beneficios de IBM Z Visión Intellimagic para z/OS de las organizaciones en términos de reducción de riesgos, hardware, productividad y ahorro de costos, así como una mejor gestión del rendimiento.
Resolución de problemas de uso elevado de CPU y zIIP en WebSphere Application Server
En este video se muestra el análisis del uso del procesador WebSphere, la identificación del alta utilización de la CPU y la optimización de la descarga de zIIP. Explore informes predefinidos, desgloses y características para un análisis y un uso compartido eficientes.
Monitoreo de transacciones de WebSphere
Aprenda a resolver problemas de transacciones de WebSphere Application Server (WAS) con registros SMF 120 subtipo 9. Realice un seguimiento de los patrones de carga de trabajo, realice la planeación de la capacidad y aísle los problemas con informes predefinidos y capacidades de desglose.
Monitoreo de volúmenes de datos de WebSphere
Este video presenta el tema de la presentación de informes de transacciones basados en el registro SMF 120 subtipo 9, específicamente en términos de volumen de datos por solicitud/respuesta.
Introducción a la carga de trabajo de WebSphere para z/OS
Vea cómo extraer Insight de los tipos de registro SMF 115 y SMF 116 y optimizar las configuraciones.
