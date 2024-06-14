IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar su entorno WebSphere Application Server de forma más eficaz y eficiente. Prevenga riesgos, ahorre tiempo y configure óptimamente su entorno.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS admite los registros de transacciones de WebSphere Application Server para z/OS (SMF 120 subtipo 9), para que usted pueda realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las transacciones y el consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de transacción sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza de este, incluido el consumo del procesador, los bytes transferidos y los tiempos de respuesta.
Tanto la gestión empresarial como la técnica necesitan ver su carga de trabajo en términos significativos, y una imagen vale más que mil palabras. Comparta gráficos y paneles de consumo de CPU y tasas de transacción de diferentes cargas de trabajo de aplicaciones WebSphere a lo largo del tiempo para facilitar la comunicación y la planeación entre el negocio y TI.
Comprender el comportamiento típico de sus aplicaciones lo ayuda a reconocer cuándo se producen cambios que pueden dar lugar a problemas. Perfilar su carga de trabajo a lo largo del tiempo lo ayuda a determinar si los cambios son tendencias típicas a lo largo de varios días, semanas o meses.
Navegue desde una vista general hasta detalles granulares con capacidades de desglose con un solo clic. Este gráfico es un informe predefinido que muestra la misma tasa de transacción general desglosada por clúster. Los gráficos predefinidos están disponibles para ver hasta los niveles de detalle de nodo, servidor, servicio, clase de transacción, tipo de solicitud o URI.
Ver la tasa general de transacciones y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite reducir el espacio de problemas en caso de que se presenten, o perfilar su carga de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver el desglose del tiempo de respuesta en componentes, como el retraso del tiempo de envío, en los picos amarillos. Vea los datos con el nivel de detalle que necesite.
Cuando se producen problemas con una aplicación, necesita datos específicos de esa aplicación para ayudar a solucionar el problema. En WebSphere, eso significa datos al nivel de URI. Este gráfico muestra una URI específica que experimentó la mayor parte del retraso del tiempo de envío, debido a varios "clics" para profundizar en los datos generales del entorno WebSphere.
La visualización del tiempo de CPU de propósito general y el tiempo zIIP de una celda específica proporciona insights valiosos para los esfuerzos de optimización de recursos y análisis de problemas, lo que facilita la toma de decisiones informadas y mejora el rendimiento del sistema. También verá el tiempo dedicado a un CP que era elegible para zIIP. Vea los datos con el nivel de detalle que necesite.
Comprenda el impacto de los cambios planeados y no planeados con una función de comparación intuitiva incorporada. Este ejemplo muestra MB de datos que se envían o reciben para cada celda, comparando un día con otro. Si realizó un cambio en la aplicación y esperaba una menor transmisión de datos para la celda D4, puede verificar y cuantificar el beneficio o investigarlo.
Cambie de vistas de gráficos a vistas tabulares y resuma los datos de formas más relevantes para su tarea inmediata. Este informe predefinido y personalizable con métricas de transacción clave por clase de transacción muestra las métricas clave de tiempo de CPU, tasas de transacción y tiempos de respuesta, con más detalles.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.