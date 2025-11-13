Gestione el rendimiento de MQ for z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision

Gestione los administradores de colas MQ y la actividad con IBM Z IntelliMagic Vision
Infografía que muestra la conexión entre los datos de comandos MQ, los datos MQPUT y el estado del grupo de amortiguadores

 

IBM Z® IntelliMagic Vision permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus configuraciones de z/OS MQ y su actividad de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus administradores de colas.

 
Beneficios
Analice y prevenga los riesgos de forma proactiva

Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué Incluye

IBM Z IntelliMagic Vision proporciona una forma efectiva de enfocar su análisis y generar informes interactivos. Puede usar desgloses contextuales para facilitar el acceso rápido y enfocado a los datos de MQ para gestionar, ajustar y optimizar su entorno.

Evaluaciones automáticas de estado para administrador de colas Perfil de las cargas de trabajo del administrador de colas Usos del grupo de amortiguadores Infraestructura de registro MQ Ver actividad por nombre de cola

 

CPU por controladores de cargas de trabajo CPU por llamada MQ Comparar y correlacionar múltiples métricas Aísle los perfiles de longitud de mensajes por transacciones CICS AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos
Vea el análisis del panel de control para el rendimiento del sistema, que revela correlaciones entre métricas como el uso de la CPU, el trabajo por lotes, el rendimiento del grupo de amortiguadores y más.
Optimización del rendimiento de MQ con SMF Data Insights
Aprenda las mejores prácticas para mejorar su análisis de datos de MQ Statistics (SMF 115) y Contabilidad (SMF 116), abordando desafíos como los volúmenes de datos y las herramientas en silos para desbloquear todo el potencial de los insights de MQ.
Obtención de insights a partir de datos estadísticos de SMF 115 MQ
Optimice el rendimiento de MQ analizando datos SMF 115/116, monitoreando grupos de búfers y utilizando IBM Z IntelliMagic Vision para obtener insights proactivos.
Aumente el valor que obtiene de los datos de SMF MQ a través de un enfoque modernizado
Explore el análisis de datos de MQ SMF modernizado para mejorar el insight. Descubra interfaces intuitivas y desgloses dinámicos de datos estadísticos y contables de MQ, lo que mejora la resolución de problemas con la evaluación de estado calificada y el análisis interactivo.
Uso de zHyperWrite para mejorar el rendimiento de registro de MQ
zHyperWrite mejora el rendimiento del registro de MQ al acelerar la duplicación y reducir a la mitad los tiempos de respuesta, lo que resulta en una mejora del 54 % en un entorno MQ grande.
Dé el siguiente paso

Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.

  1. Agende una demostración en vivo
  2. Suscríbase al boletín