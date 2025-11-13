Gestione los administradores de colas MQ y la actividad con IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z® IntelliMagic Vision permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar sus configuraciones de z/OS MQ y su actividad de forma más eficaz y eficiente, y evaluar de forma proactiva el estado de sus administradores de colas.
Acceda a Health Insights integradas que califican cientos de métricas críticas para identificar de manera proactiva los riesgos para el estado y el rendimiento de su aplicación. La detección de anomalías derivada de la IA destaca cambios estadísticamente significativos, lo que acelera la resolución de problemas.
Emplee miles de reportes listos para usar combinados con una interfaz gráfica de usuario poderosa e intuitiva, comparaciones y edición en tiempo real, y capacidades de desglose sensibles al contexto para maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision proporciona una forma efectiva de enfocar su análisis y generar informes interactivos. Puede usar desgloses contextuales para facilitar el acceso rápido y enfocado a los datos de MQ para gestionar, ajustar y optimizar su entorno.
El rendimiento de respuesta de MQ se basa en los datos de la memoria, por lo que la gestión del grupo de búfers es importante. IBM Z IntelliMagic Vision evalúa automáticamente cada grupo de búfers en cada administrador de colas para identificar áreas de investigación y las presenta en rojo, amarillo o verde. Las capacidades de desglose facilitan un análisis más detallado.
La visualización del número de solicitudes por tipo de mandato MQ puede ser útil para identificar una línea base de carga de trabajo, así como para indicar cualquier cambio significativo en la carga de trabajo. La visibilidad de estos datos puede mostrar el volumen de solicitudes a los mensajes PUT en las colas, qué administradores de colas tienen más actividad, el perfil de hora del día, etc.
Las vistas de las utilizaciones del conjunto de búferes a lo largo del tiempo pueden indicar cuándo estos valores se están acercando a los umbrales que solicitan la desestadificación automática al disco.
Una infraestructura de registro MQ de buen rendimiento es esencial para admitir la recuperación y la devolución (impulsadas en gran medida por mensajes persistentes) sin afectar al rendimiento continuo. Las métricas de Log Manager pueden mostrar el volumen de datos que se registran y ayudar a identificar obstáculos en el procesamiento de registros.
Los datos contables de MQ proporcionan métricas de actividad detalladas en muchos niveles, que son invaluables para los especialistas en rendimiento, ya que investigan problemas de aplicación y llevan a cabo el ajuste del rendimiento. Este ejemplo de tasas de comando por nombre de cola muestra distribuciones en varios tipos de colas.
Otro nivel de detalle que se encuentra en los datos de contabilidad de MQ es el tipo de trabajo que llama a MQ ("tipo de conexión"). En este ejemplo, los dos controladores principales de MQ CPU son el trabajo que llega de los iniciadores de CICS y canales.
Otros tipos de análisis pueden centrarse en métricas como la CPU y los tiempos transcurridos por llamada. Aunque los números absolutos son pequeños, esta vista indica que el tiempo de CPU por llamada MQGET para el trabajo que llega desde IMS es aproximadamente el doble que el de otros tipos de trabajo.
Las capacidades para personalizar reportes para combinar múltiples variables y analizar posibles correlaciones pueden ayudar mucho al análisis, como en este ejemplo. En muchas de las soluciones actuales que se basan en catálogos de reportes estáticos, este análisis requiere el esfuerzo de programación para desarrollar un nuevo reporte.
Incluso con volúmenes masivos de datos de contabilidad de MQ, la navegación dinámica y las capacidades de desglose sensibles al contexto le permiten centrar en un subconjunto específico de datos. En este ejemplo, los desgloses en el trabajo que se origina en CICS y, a continuación, en el ID de transacción de CICS, perfilan la longitud de los mensajes que son "PUT" por transacción.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.