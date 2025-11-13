Incluso con volúmenes masivos de datos de contabilidad de MQ, la navegación dinámica y las capacidades de desglose sensibles al contexto le permiten centrar en un subconjunto específico de datos. En este ejemplo, los desgloses en el trabajo que se origina en CICS y, a continuación, en el ID de transacción de CICS, perfilan la longitud de los mensajes que son "PUT" por transacción.