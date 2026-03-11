Supervise y genere perfiles de las solicitudes de Liberty en z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision
Acceda a información crítica, como los impulsores significativos de la demanda, la CPU y el volumen de solicitudes. Genere perfiles de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno Liberty en una vista única con todo su entorno de z/OS de extremo a extremo.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision admite los registros de registro de solicitudes de WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 subtipo 11), por lo que puede realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes y el consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de solicitud sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del trabajo, incluido el consumo del procesador, los bytes devueltos y los tiempos de respuesta.
Estos datos de solicitud HTTP pueden ser una fuente rica de insights de rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses sensibles al contexto permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar insights a partir de métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de Liberty.
Los desgloses en vivo y sensibles al contexto de los datos de Liberty aceleran la identificación y resolución de problemas y eliminan la necesidad de programación de informes personalizados. En este ejemplo, el análisis detallado de un URI específico muestra que los picos de tiempo de respuesta son independientes de las tasas de solicitudes y del tiempo de CPU consumido.
Los informes de la interfaz en vivo pueden personalizarse fácilmente mediante un cuadro de diálogo interactivo para visualizar los datos que usted desee de la forma en que lo desee; este ejemplo muestra la interfaz de edición de informes con una vista de muestra del uso de GCP y zIIP por nombre de trabajo del servidor. Las variables personalizables incluyen el tipo de visualización del informe, la fuente de datos, las variables, las condiciones, los valores de los ejes de las "x" y de las "y", entre otros.
Comprender el comportamiento típico de sus aplicaciones le ayuda a reconocer cuándo se producen cambios que podrían generar problemas. Perfilar sus cargas de trabajo a lo largo del tiempo le ayuda a determinar si los cambios son tendencias típicas durante varios días, semanas o meses. Los gráficos y tablas predefinidos están disponibles para ver los datos de las solicitudes resumidos por sistema, servidor, clase de transacción, usuario o niveles de granularidad de URI.
Visualizar la tasa general de solicitudes y los tiempos de respuesta en la misma vista le permite reducir el espacio problemático en caso de que surjan problemas, o perfilar sus cargas de trabajo para el análisis de tendencias. También puede ver cuánto del tiempo de respuesta es tiempo de CPU. Vea los datos con el detalle que necesite.
Visualizar el tiempo de CPU de uso general (GCP) y el tiempo de zIIP consumido proporciona insights valiosos para los esfuerzos de optimización de recursos y el análisis de problemas, lo que facilita la toma de decisiones informadas y mejora el rendimiento del sistema. Si tiene definidas clases de transacciones WLM, también puede ver el tiempo de GCP y zIIP para el enclave, ya que las solicitudes invocan recursos en otros subsistemas (por ejemplo, Db2). Vea los datos con el detalle que necesite.
Cambie de vistas de gráficos a vistas tabulares y resuma los datos de formas más relevantes para su tarea inmediata. Este informe predefinido y personalizable con métricas de transacciones clave por URI muestra las métricas clave de tiempo de CPU, tasas de transacción y tiempos de respuesta, con más detalles, incluida la relación de tiempo de respuesta del enclave, que le ayuda a ver si se están cumpliendo los objetivos de WLM.
Los informes predefinidos para la detección de cambios pueden ayudarle a reconocer cuándo se producen cambios estadísticamente significativos en sus métricas clave, como las tasas de solicitudes, los tiempos de respuesta o el consumo de CPU. Los desgloses le permiten ver los patrones de uso previos al cambio. El siguiente informe muestra los cambios a nivel de URI. También se incluyen informes para los niveles de granularidad del sistema, el servidor, la clase de transacción y el usuario.
