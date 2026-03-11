IBM Z IntelliMagic Vision admite los registros de registro de solicitudes de WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 subtipo 11), por lo que puede realizar un seguimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes y el consumo de recursos. Estos registros proporcionan métricas detalladas a nivel de solicitud sobre dónde se ejecuta el trabajo y la naturaleza del trabajo, incluido el consumo del procesador, los bytes devueltos y los tiempos de respuesta.

Estos datos de solicitud HTTP pueden ser una fuente rica de insights de rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se utilizan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses sensibles al contexto permiten a los analistas centrar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar insights a partir de métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de Liberty.