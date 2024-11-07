Gestione el rendimiento de IMS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS

Monitoree y perfile las transacciones y el rendimiento de IMS con IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM® Z IntelliMagic Vision para z/OS proporciona una gran visibilidad para las cargas de trabajo de las transacciones de PA y FA de IMS, lo que permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar con eficacia dichas cargas de trabajo.
Beneficios
Optimice su entorno y sus solicitudes de perfiles

Acceda a información crítica, como los controladores significativos de la demanda, CPU y volumen de transacciones. Genere perfiles de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno IMS en una vista única con todo su entorno de z/OS de extremo a extremo.
Ahorre tiempo y resuelva problemas rápidamente

Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Acelere el aprendizaje y mejore la experiencia en el dominio

Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.

Qué incluye

IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS admite las métricas de las transacciones de IMS capturadas en los registros de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x'CA01') o en BMC AMI Ops Monitor para entradas de registro de transacciones de IMS (tipo de registro x'FA'). Estos datos de transacciones pueden ser una abundante fuente de insights sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se usan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses que dependen del contexto permiten a los analistas enfocar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar insights en las métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de las transacciones de IMS.

Fácil acceso a datos en vivo Detección de desequilibrios entre subsistemas Personalización perfecta de informes Miles de informes predefinidos Cree y comparta paneles personalizados Visibilidad integrada en z/OS
Principales transacciones por CPU Principales transacciones por volumen de transacciones Vista de CPU por transacción Componente de tiempo por código de transacción Ver métricas de actividad de IMS AIOps a través de la entrega de cloud
Recursos Total Economic Impact de IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS utiliza el conocimiento detallado de expertos en z/OS para generar automáticamente cientos de Insights y mejorar en gran medida la visibilidad de las operaciones de infraestructura de z/OS.
Optimice la gestión del rendimiento de las transacciones de IMS
Con este seminario web, en el que se abordan los últimos avances en la gestión de rendimiento transaccional de IMS, podrá mantenerse a la vanguardia en el escenario de analytics de IMS en constante evolución.
