IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS admite las métricas de las transacciones de IMS capturadas en los registros de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x'CA01') o en BMC AMI Ops Monitor para entradas de registro de transacciones de IMS (tipo de registro x'FA'). Estos datos de transacciones pueden ser una abundante fuente de insights sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se usan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses que dependen del contexto permiten a los analistas enfocar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar insights en las métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de las transacciones de IMS.