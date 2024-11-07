IBM® Z IntelliMagic Vision para z/OS proporciona una gran visibilidad para las cargas de trabajo de las transacciones de PA y FA de IMS, lo que permite a los analistas de rendimiento gestionar y optimizar con eficacia dichas cargas de trabajo.
Acceda a información crítica, como los controladores significativos de la demanda, CPU y volumen de transacciones. Genere perfiles de solicitudes y navegue fácilmente por su entorno IMS en una vista única con todo su entorno de z/OS de extremo a extremo.
Utilice miles de reportes listos para usarse combinados con un GUI poderoso e intuitivo, además de comparaciones y edición en tiempo real. Permita que las capacidades de desglose contextual lo ayuden a maximizar el tiempo dedicado a prevenir y resolver problemas. Minimice el tiempo de inactividad sin necesidad de una programación personalizada.
Aumente la eficacia del personal con paneles interactivos, que pueden personalizarse y compartirse, así como explicaciones integradas y amplios desgloses. Emplee la IA como un multiplicador de fuerza para acelerar el aprendizaje, promover la colaboración y mejorar la eficacia analítica.
IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS admite las métricas de las transacciones de IMS capturadas en los registros de resumen ("índice de transacciones") de IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo de registro x'CA01') o en BMC AMI Ops Monitor para entradas de registro de transacciones de IMS (tipo de registro x'FA'). Estos datos de transacciones pueden ser una abundante fuente de insights sobre el rendimiento, pero su volumen puede dificultar el análisis cuando se usan enfoques tradicionales. La navegación dinámica y los desgloses que dependen del contexto permiten a los analistas enfocar su análisis para obtener un gran valor de estos datos e identificar insights en las métricas de tiempo y actividad para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las cargas de trabajo de las transacciones de IMS.
Los desgloses de los datos IMS, en vivo y que dependen del contexto, aceleran la identificación y resolución de problemas y eliminan la necesidad de programación de informes personalizados. En este ejemplo, el análisis de desglose por tipo de región identifica que casi todo el trabajo de CICS DBCTL se está ejecutando en uno de los seis subsistemas de IMS.
Ahora es más fácil que nunca detectar desequilibrios o configuraciones incorrectas, ya que se cuenta con cientos de informes de IMS predefinidos y una fácil personalización de informes a través de la GUI. En este ejemplo, una vista general de CPU por ID de IMS identifica un desequilibrio de cargas de trabajo en los subsistemas de IMS.
Los informes de la interfaz en vivo pueden personalizarse fácilmente mediante un cuadro de diálogo interactivo para visualizar los datos que usted desee de la forma en que lo desee; este ejemplo muestra la interfaz de edición de informes con una vista de muestra del uso de CPU por nombre de programa. Las variables personalizables incluyen el tipo de visualización del informe, la fuente de datos, las variables, las condiciones, los valores de los ejes de las "x" y de las "y", entre otros.
IBM Z IntelliMagic Vision proporciona informes predefinidos y detallados de la interfaz en vivo sobre todas las métricas clave de IMS, así como un sinnúmero de otras métricas de IMS, incluida la actividad de llamadas a la base de datos por transacción. En este ejemplo, se muestra el nivel de resumen por categoría de llamada para las transacciones principales.
Los paneles personalizados permiten a los usuarios recopilar y agrupar cualquier cantidad de informes en vivo en una vista única para respaldar sus requisitos de análisis únicos. Al mostrar las asignaciones de códigos de transacción en clases de transacción, este panel en particular muestra que la clase 0 se usa para muchos códigos de transacción distintos, y varias transacciones de gran volumen que están asignadas a clases de transacción distintas.
Disfrute de una única interfaz compartida para toda su infraestructura de z/OS de extremo a extremo para mejorar la colaboración entre equipos y acelerar la resolución de problemas. Este ejemplo muestra un panel personalizado con vistas de la CPU y la actividad de tiempo transcurrido dentro de Db2 para el trabajo controlado por BMP y MPR de IMS centrados por nombre de correlación o nombre de plan.
Esta vista general de las principales transacciones que consumen CPU es importante para tener un conocimiento y es un punto de partida común para un análisis más detallado.
El conocimiento de las transacciones de gran volumen es valioso, ya que los retrasos en el tiempo de respuesta pueden generar rápidamente un problema de servicio. Este también es un punto de partida común para un análisis más detallado.
El conocimiento inmediato de los aumentos significativos en la CPU por transacción para transacciones de gran volumen es importante cuando se busca optimizar la eficiencia.
Vistas combinadas de alto nivel del componente de temporización por código de transacción; las vistas de interés se pueden seleccionar para explorar en niveles adicionales de detalle (estos varían según la fuente de entrada de datos).
Los datos de transacciones de IMS también incluyen muchas métricas de actividad, incluidas las vistas de las llamadas a la base de datos. Esta es una vista por tipo de llamada de base de datos DL/I específica para una transacción seleccionada.
Los beneficios de adoptar un modelo de cloud incluyen una implementación rápida (sin tiempo de espera para instalar y configurar el producto localmente), una configuración mínima (solo para transmitir datos SMF), la descarga de recursos del personal y el acceso a los servicios de consultoría de IntelliMagic para complementar las habilidades locales.
Ya sea que esté realizando una investigación de productos, necesite servicios de emergencia o desee analizar cómo los productos y servicios de IBM pueden ayudarlo, nuestros expertos están aquí para orientarlo.