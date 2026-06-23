IBM Z Cyber Vault ayuda a las empresas a proteger sus sistemas empresariales más críticos proporcionando un marco inteligente de resiliencia cibernética creado para escenarios de amenazas modernos. Con copias de seguridad inmutables basadas en políticas, validación automatizada y detección integrada de amenazas, permite la identificación temprana de eventos cibernéticos y preserva puntos de recuperación limpios y confiables. Al combinar la protección asistida por IA con capacidades de recuperación aislada y restauración rápida, las organizaciones pueden minimizar el impacto de una filtración de datos o un ciberataque mientras mantienen en funcionamiento las operaciones de misión crítica.