IBM Z Cyber Vault

Resiliencia cibernética inteligente para IBM Z

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Una persona se encuentra de pie sobre una plataforma con escaleras, mirando unas llaves azules que flotan sobre un fondo azul degradado.

Descripción general

Proteja sus sistemas empresariales de misión crítica

IBM Z Cyber Vault ayuda a las empresas a proteger sus sistemas empresariales más críticos proporcionando un marco inteligente de resiliencia cibernética creado para escenarios de amenazas modernos. Con copias de seguridad inmutables basadas en políticas, validación automatizada y detección integrada de amenazas, permite la identificación temprana de eventos cibernéticos y preserva puntos de recuperación limpios y confiables. Al combinar la protección asistida por IA con capacidades de recuperación aislada y restauración rápida, las organizaciones pueden minimizar el impacto de una filtración de datos o un ciberataque mientras mantienen en funcionamiento las operaciones de misión crítica.
Integridad de datos

Proteja su negocio con copias inmutables y con una validación proactiva que detecta la corrupción antes de que afecte a la producción, diseñada para ayudar a ofrecer puntos de recuperación limpios y confiables.
Continuidad de negocio

Minimice el tiempo de inactividad y mantenga las operaciones del negocio durante incidentes cibernéticos. Gracias al análisis forense y a las opciones de recuperación quirúrgica o completa, diseñadas para restaurar los sistemas rápidamente sin afectar la producción.
Detección de amenazas

Identifique los eventos cibernéticos de manera temprana con la detección de amenazas integrada por IA que se ejecuta en producción y active acciones de protección basadas en políticas. Diseñado para permitir una contención más rápida, preservar puntos de recuperación limpios y cambiar la recuperación de reactiva a proactiva.

Características

Diseñado para satisfacer las necesidades actuales de recuperación cibernética

Ilustración isométrica de personas de pie y caminando sobre plataformas azules apiladas conectadas por escaleras blancas, con capas translúcidas flotantes.
Validación de datos multinivel

Valida los puntos de recuperación en toda la infraestructura, las estructuras de datos y el contenido de las aplicaciones en un entorno IBM Z aislado. Utiliza GDPS LCP Manager y DS8000 Safeguarded Copy para garantizar copias limpias y coherentes con la aplicación antes de la recuperación.
Ilustración de ciberamenazas de interfaz de usuario (IU) híbrida
Análisis forense y recuperación quirúrgica

Arranque una réplica aislada para la investigación de la causa principal y la restauración dirigida. Realice una recuperación quirúrgica de conjuntos de datos específicos o una reversión catastrófica completa mediante scripts GDPS automatizados y copias protegidas inmutables.
Ilustración plana de Threat Intelligence Index que representa una amenaza y respuesta en la superficie de ataque
Réplica aislada físicamente para pruebas de seguridad

Cree una réplica aislada física o lógicamente de la producción para realizar pruebas de penetración seguras y ejercicios de equipo rojo. Aprovecha el aislamiento de partición IBM Z (clasificación EAL5) y la segmentación de red para evitar cualquier impacto en los sistemas en vivo.

Casos de uso

Creado para escenarios del mundo real

Icono de banca financiera
Icono de gobierno

Servicios bancarios y financieros

Proteja los sistemas bancarios centrales y de pago con copias protegidas inmutables y validación automatizada. Investigue la corrupción en un entorno IBM Z aislado y realice una recuperación quirúrgica de tablas Db2 o una reversión completa para cumplir con las normas y minimizar el tiempo de inactividad.

Agencias de gobierno y grandes empresas

Proteja los servicios para los ciudadanos y las cargas de trabajo de misión crítica con réplicas aisladas físicamente y validación multinivel. Realice análisis forenses fuera de producción y restaure solo los conjuntos de datos afectados o entornos completos mediante la automatización de GDPS y el aislamiento físico en cinta sin conexión.

Recursos

Centro de recursos de productos

IBM DS8000 Storage

Proporciona la tecnología de copia protegida que sustenta las copias de seguridad puntuales e inmutables de IBM Z Cyber Vault. Permite crear hasta 500 copias resistentes a fallas por volumen, lo que constituye la base para la recuperación en un entorno aislado físicamente.
IBM z17

IBM z17 proporciona el entorno LPAR seguro y aislado y la partición con clasificación EAL5 que permite la arquitectura aislada, el análisis forense y las capacidades de recuperación rápida de Cyber Vault.

IBM GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex)

Orquesta las operaciones de Cyber Vault, incluidos los flujos de trabajo de captura, validación y recuperación. GDPS LCP Manager automatiza el análisis forense y los pasos de recuperación quirúrgica o catastrófica.
IBM Z Backup Resiliency (IZBR)

Oferta de software estratégico clave para Cyber Vault que ayuda no solo con un control de estado de las copias protegidas, sino que también proporciona toda la información y las herramientas necesarias para el análisis forense y las recuperaciones quirúrgicas.
IBM Threat Detection for z/OS

Diseñado para reforzar la postura de seguridad general de una empresa, IBM TDz es una herramienta de software de IA que puede ayudar a los clientes a cumplir con las regulaciones emergentes, como la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Db2 Recovery Expert Pro

Db2 Recovery Expert es una solución de copia de seguridad y recuperación con reconocimiento de almacenamiento que integra las facilidades de replicación rápida del procesador de almacenamiento con las operaciones de copia de seguridad y recuperación de Db2. Además, ahora se puede minimizar la pérdida de datos en Db2 for z/OS recuperando a un punto en el tiempo entre copias de seguridad protegidas.
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