Resiliencia cibernética inteligente para IBM Z
Proteja sus sistemas empresariales de misión crítica
IBM Z Cyber Vault ayuda a las empresas a proteger sus sistemas empresariales más críticos proporcionando un marco inteligente de resiliencia cibernética creado para escenarios de amenazas modernos. Con copias de seguridad inmutables basadas en políticas, validación automatizada y detección integrada de amenazas, permite la identificación temprana de eventos cibernéticos y preserva puntos de recuperación limpios y confiables. Al combinar la protección asistida por IA con capacidades de recuperación aislada y restauración rápida, las organizaciones pueden minimizar el impacto de una filtración de datos o un ciberataque mientras mantienen en funcionamiento las operaciones de misión crítica.
Proteja su negocio con copias inmutables y con una validación proactiva que detecta la corrupción antes de que afecte a la producción, diseñada para ayudar a ofrecer puntos de recuperación limpios y confiables.
Minimice el tiempo de inactividad y mantenga las operaciones del negocio durante incidentes cibernéticos. Gracias al análisis forense y a las opciones de recuperación quirúrgica o completa, diseñadas para restaurar los sistemas rápidamente sin afectar la producción.
Identifique los eventos cibernéticos de manera temprana con la detección de amenazas integrada por IA que se ejecuta en producción y active acciones de protección basadas en políticas. Diseñado para permitir una contención más rápida, preservar puntos de recuperación limpios y cambiar la recuperación de reactiva a proactiva.
Diseñado para satisfacer las necesidades actuales de recuperación cibernética
Valida los puntos de recuperación en toda la infraestructura, las estructuras de datos y el contenido de las aplicaciones en un entorno IBM Z aislado. Utiliza GDPS LCP Manager y DS8000 Safeguarded Copy para garantizar copias limpias y coherentes con la aplicación antes de la recuperación.
Arranque una réplica aislada para la investigación de la causa principal y la restauración dirigida. Realice una recuperación quirúrgica de conjuntos de datos específicos o una reversión catastrófica completa mediante scripts GDPS automatizados y copias protegidas inmutables.
Cree una réplica aislada física o lógicamente de la producción para realizar pruebas de penetración seguras y ejercicios de equipo rojo. Aprovecha el aislamiento de partición IBM Z (clasificación EAL5) y la segmentación de red para evitar cualquier impacto en los sistemas en vivo.
Creado para escenarios del mundo real
Proteja los sistemas bancarios centrales y de pago con copias protegidas inmutables y validación automatizada. Investigue la corrupción en un entorno IBM Z aislado y realice una recuperación quirúrgica de tablas Db2 o una reversión completa para cumplir con las normas y minimizar el tiempo de inactividad.
Proteja los servicios para los ciudadanos y las cargas de trabajo de misión crítica con réplicas aisladas físicamente y validación multinivel. Realice análisis forenses fuera de producción y restaure solo los conjuntos de datos afectados o entornos completos mediante la automatización de GDPS y el aislamiento físico en cinta sin conexión.
Centro de recursos de productos
Proporciona la tecnología de copia protegida que sustenta las copias de seguridad puntuales e inmutables de IBM Z Cyber Vault. Permite crear hasta 500 copias resistentes a fallas por volumen, lo que constituye la base para la recuperación en un entorno aislado físicamente.
IBM z17 proporciona el entorno LPAR seguro y aislado y la partición con clasificación EAL5 que permite la arquitectura aislada, el análisis forense y las capacidades de recuperación rápida de Cyber Vault.
Orquesta las operaciones de Cyber Vault, incluidos los flujos de trabajo de captura, validación y recuperación. GDPS LCP Manager automatiza el análisis forense y los pasos de recuperación quirúrgica o catastrófica.
Oferta de software estratégico clave para Cyber Vault que ayuda no solo con un control de estado de las copias protegidas, sino que también proporciona toda la información y las herramientas necesarias para el análisis forense y las recuperaciones quirúrgicas.
Diseñado para reforzar la postura de seguridad general de una empresa, IBM TDz es una herramienta de software de IA que puede ayudar a los clientes a cumplir con las regulaciones emergentes, como la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Db2 Recovery Expert es una solución de copia de seguridad y recuperación con reconocimiento de almacenamiento que integra las facilidades de replicación rápida del procesador de almacenamiento con las operaciones de copia de seguridad y recuperación de Db2. Además, ahora se puede minimizar la pérdida de datos en Db2 for z/OS recuperando a un punto en el tiempo entre copias de seguridad protegidas.
Soluciones de software de seguridad y resiliencia de mainframe para la protección de extremo a extremo.
Habilite las características de seguridad avanzadas integradas y líderes en la industria en su sistema de mainframe IBM.
Proteja los datos confidenciales contra futuras amenazas de la computación cuántica.