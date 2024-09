IBM XL C/C++ for z/VM® incluye la biblioteca de secuencias de E/S estándar de C++ para realizar operaciones de entrada y salida (E/S), la biblioteca de matemáticas complejas estándar de C++ para manipular números complejos y la biblioteca de plantillas estándar (STL), que se compone de algoritmos basados en plantillas de C++, clases contenedoras, iteradores, objeto de localización y la clase de cadena.