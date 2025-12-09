Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de docenas de plataformas, como CRM, analytics, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos en TI ralentizan el lanzamiento de las campañas. Como resultado, los equipos tienen dificultades para obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.

IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única red troncal de integración unificada. Con herramientas de diseño de código bajo, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de operaciones de marketing pueden lanzar más rápido, automatizar de manera más inteligente y operar de forma independiente sin comprometer la gobernanza o la seguridad de TI.