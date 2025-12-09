Impulsar flujos de trabajo de marketing automatizados

Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot y más para unificar su pila y automatizar campañas

Solicite una prueba gratuita Agende una demostración en vivo
Dos compañeras de trabajo conversando y trabajando con sus computadoras portátiles en una oficina

Conecte su pila de marketing sin complejidad

Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de docenas de plataformas, como CRM, analytics, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos en TI ralentizan el lanzamiento de las campañas. Como resultado, los equipos tienen dificultades para obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.

IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única red troncal de integración unificada. Con herramientas de diseño de código bajo, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de operaciones de marketing pueden lanzar más rápido, automatizar de manera más inteligente y operar de forma independiente sin comprometer la gobernanza o la seguridad de TI. 
Ícono de la aplicación Marketo
Ícono de la aplicación Hubspot
Ícono de la aplicación Google Analytics
Logotipo de Salesloft

Simplifique, automatice y unifique sus operaciones de marketing

Transmita datos en tiempo real para enrutar instantáneamente clientes potenciales, activar campañas y enriquecer perfiles, acelerando la velocidad de obtención de clientes potenciales y mejorando las tasas de conversión. Supervise cada integración, métrica de rendimiento y evento de seguridad desde un único panel de control unificado para que el marketing siga funcionando a toda velocidad.
Acelere la ejecución de campañas

Automatice los flujos de trabajo que conectan CRM, ABM, analytics y herramientas creativas.
Empodere a los equipos de marketing

Reduzca la dependencia de TI con integraciones de código bajo intuitivas.
Obtenga insights en tiempo real

Sincronice los datos de marketing, ventas y analytics para realizar un seguimiento de la participación y el retorno de la inversión (ROI) al instante.
Mantenga la seguridad y la gobernanza

Garantice el cumplimiento y la visibilidad en todos los sistemas conectados.
Dé el siguiente paso

Vea cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Inicie una prueba gratuita u obtenga una demostración en vivo con un experto del producto.

 Solicite una prueba gratuita Agende una demostración en vivo