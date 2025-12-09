Conecte Salesforce, Marketo, Snowflake, HubSpot y más para unificar su pila y automatizar campañas
Los equipos de marketing modernos se mueven rápido, pero los sistemas desconectados los ralentizan. Depende de docenas de plataformas, como CRM, analytics, automatización y colaboración, pero rara vez se comunican entre sí. Las transferencias manuales de datos retrasan el enrutamiento y la atribución de clientes potenciales, mientras que los retrasos en TI ralentizan el lanzamiento de las campañas. Como resultado, los equipos tienen dificultades para obtener visibilidad, velocidad y control en tiempo real sobre las operaciones de marketing.
IBM webMethods Hybrid Integration reúne todos sus sistemas de marketing en una única red troncal de integración unificada. Con herramientas de diseño de código bajo, amplios conectores prediseñados y flujos de datos en tiempo real, los equipos de operaciones de marketing pueden lanzar más rápido, automatizar de manera más inteligente y operar de forma independiente sin comprometer la gobernanza o la seguridad de TI.
Transmita datos en tiempo real para enrutar instantáneamente clientes potenciales, activar campañas y enriquecer perfiles, acelerando la velocidad de obtención de clientes potenciales y mejorando las tasas de conversión. Supervise cada integración, métrica de rendimiento y evento de seguridad desde un único panel de control unificado para que el marketing siga funcionando a toda velocidad.
Automatice los flujos de trabajo que conectan CRM, ABM, analytics y herramientas creativas.
Reduzca la dependencia de TI con integraciones de código bajo intuitivas.
Sincronice los datos de marketing, ventas y analytics para realizar un seguimiento de la participación y el retorno de la inversión (ROI) al instante.
Garantice el cumplimiento y la visibilidad en todos los sistemas conectados.
Srinivas Danduboyina
Supervisor de arquitectura de integración empresarial, Carnival Cruise Line
Nuestra arquitectura de integración empresarial de TI sitúa al huésped en el centro. Desde compras hasta reservas y cruceros, nuestra arquitectura basada en API y ESB basado en eventos desempeñan un papel clave para que la experiencia del pasajero y la tripulación sea la mejor posible. ”
Vea cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Inicie una prueba gratuita u obtenga una demostración en vivo con un experto del producto.