Flujos de trabajo de RR. HH. modernos y perfectamente conectados

Integre los sistemas de recursos humanos, nómina y beneficios para automatizar las tareas del ciclo de vida de los empleados y ofrecer una experiencia coherente y conforme a las normas

Pruébelo gratis Agende una demostración en vivo
Un mujer de RR. HH. leyendo un CV

Los sistemas de RR. HH. fragmentados crean retrasos y frustración

Los equipos de RR. HH. gestionan flujos de trabajo críticos del ciclo de vida de los empleados (incluyendo la incorporación, las revisiones de rendimiento, el aprendizaje, la nómina y el cumplimiento), pero estos procesos a menudo abarcan múltiples plataformas desconectadas. La introducción manual de datos genera errores, ralentiza la incorporación y aumenta los riesgos de cumplimiento. Los empleados tienen dificultades con las experiencias incongruentes en los puntos de contacto de RR. HH.

IBM webmethods Hybrid Integration proporciona una capa de integración unificada para RR. HH., lo que permite el intercambio de datos seguro y en tiempo real entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de nómina, plataformas de identidad y proveedores de beneficios. Los flujos de trabajo automatizados reducen las cargas administrativas, garantizan registros precisos de los empleados y ofrecen experiencias coherentes y conformes con las normas en todas las operaciones globales de RR. HH.
Logotipo de Workday
Logotipo de SAP
Logotipo de ServiceNow

Ofrezca experiencias de RR. HH. automatizadas y fluidas

Incorporación y desvinculación más rápidas

Automatice el aprovisionamiento, la configuración de la nómina, la creación de acceso y las asignaciones de dispositivos en los sistemas de RR. HH. y TI.
Registros de empleados precisos y actualizados

Sincronice las plataformas de recursos humanos, nómina e identidad para garantizar datos coherentes en todos los sistemas orientados a los empleados.
Cumplimiento y preparación para auditorías

Realice un seguimiento de los cambios, mantenga flujos de trabajo seguros y garantice el cumplimiento de la fuerza laboral global con integraciones gobernadas.
Mejor experiencia de los empleados

Conecte los procesos de recursos humanos de principio a fin para que los empleados obtengan actualizaciones más rápidas, pagos precisos y soporte sin interrupciones.
Dé el siguiente paso

Vea cómo IBM WebMethods Hybrid Integration permite a los equipos de recursos humanos automatizar los flujos de trabajo del ciclo de vida, reducir errores y mejorar la experiencia de los empleados.

 Pruébelo gratis Agende una demostración en vivo