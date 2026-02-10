Los equipos de RR. HH. gestionan flujos de trabajo críticos del ciclo de vida de los empleados (incluyendo la incorporación, las revisiones de rendimiento, el aprendizaje, la nómina y el cumplimiento), pero estos procesos a menudo abarcan múltiples plataformas desconectadas. La introducción manual de datos genera errores, ralentiza la incorporación y aumenta los riesgos de cumplimiento. Los empleados tienen dificultades con las experiencias incongruentes en los puntos de contacto de RR. HH.

IBM webmethods Hybrid Integration proporciona una capa de integración unificada para RR. HH., lo que permite el intercambio de datos seguro y en tiempo real entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de nómina, plataformas de identidad y proveedores de beneficios. Los flujos de trabajo automatizados reducen las cargas administrativas, garantizan registros precisos de los empleados y ofrecen experiencias coherentes y conformes con las normas en todas las operaciones globales de RR. HH.