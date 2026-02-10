Integre los sistemas de recursos humanos, nómina y beneficios para automatizar las tareas del ciclo de vida de los empleados y ofrecer una experiencia coherente y conforme a las normas
Los equipos de RR. HH. gestionan flujos de trabajo críticos del ciclo de vida de los empleados (incluyendo la incorporación, las revisiones de rendimiento, el aprendizaje, la nómina y el cumplimiento), pero estos procesos a menudo abarcan múltiples plataformas desconectadas. La introducción manual de datos genera errores, ralentiza la incorporación y aumenta los riesgos de cumplimiento. Los empleados tienen dificultades con las experiencias incongruentes en los puntos de contacto de RR. HH.
IBM webmethods Hybrid Integration proporciona una capa de integración unificada para RR. HH., lo que permite el intercambio de datos seguro y en tiempo real entre Workday, SAP SuccessFactors, sistemas de nómina, plataformas de identidad y proveedores de beneficios. Los flujos de trabajo automatizados reducen las cargas administrativas, garantizan registros precisos de los empleados y ofrecen experiencias coherentes y conformes con las normas en todas las operaciones globales de RR. HH.
Automatice el aprovisionamiento, la configuración de la nómina, la creación de acceso y las asignaciones de dispositivos en los sistemas de RR. HH. y TI.
Sincronice las plataformas de recursos humanos, nómina e identidad para garantizar datos coherentes en todos los sistemas orientados a los empleados.
Realice un seguimiento de los cambios, mantenga flujos de trabajo seguros y garantice el cumplimiento de la fuerza laboral global con integraciones gobernadas.
Conecte los procesos de recursos humanos de principio a fin para que los empleados obtengan actualizaciones más rápidas, pagos precisos y soporte sin interrupciones.
Vea cómo IBM WebMethods Hybrid Integration permite a los equipos de recursos humanos automatizar los flujos de trabajo del ciclo de vida, reducir errores y mejorar la experiencia de los empleados.