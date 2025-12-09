Integre ERP, facturación, CRM y sistemas de pago para agilizar las finanzas, mejorar la precisión y garantizar el cumplimiento
Los líderes financieros se enfrentan a una creciente complejidad en las operaciones globales. Las plataformas de ERP, CRM, facturación y pago desconectadas llevan a la conciliación manual, retrasos en los informes y visibilidad limitada de las posiciones de efectivo. Estas ineficiencias no solo ralentizan la toma de decisiones, sino que también aumentan el riesgo de errores, fugas de ingresos e infracciones de cumplimiento de normas.
IBM WebMethods Hybrid Integration conecta su ecosistema financiero de extremo a extremo unificando datos, automatizando procesos repetitivos y garantizando la coherencia en cada transacción. Con conectores prediseñados para ERP y sistemas de pago, automatización orientada a eventos y gobernanza centralizada, nuestra solución iPaaS ofrece a los líderes financieros la visibilidad y el control necesarios para ejecutar operaciones financieras ágiles, conformes y basadas en datos.
Modernice su columna vertebral financiera con flujos de datos seguros y en tiempo real entre los sistemas centrales. Reduzca el tiempo de cierre, minimice los errores y ofrezca informes más rápidos y precisos para respaldar el crecimiento y el cumplimiento.
Automatice los ciclos de facturación a efectivo, de compras a pago y de conciliación para acelerar los cobros y mejorar la liquidez en todas las regiones.
Garantice la coherencia de los datos financieros y la preparación de los informes para auditorías con validaciones automatizadas y una gobernanza unificada.
Obtenga visibilidad continua de la facturación, los contratos y los pagos para detectar discrepancias antes de que afecten los ingresos.
Habilite la sincronización de datos en tiempo real para obtener pronósticos más precisos e insights oportunos sobre el capital de trabajo y la rentabilidad.
Ahmad Al Rifai
Director de sistemas de información, Al Rajhi Capital
Con la plataforma de integración de IBM, logramos visibilidad en tiempo real en todo nuestro escenario financiero reduciendo el tiempo de conciliación, mejorando la precisión de los informes y reforzando el cumplimiento en todas las líneas de negocio. ”
Vea cómo IBM webMethods Hybrid Integration puede hacer avanzar su negocio. Inicie una prueba gratuita u obtenga una demostración en vivo con un experto del producto.