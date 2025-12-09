Los líderes financieros se enfrentan a una creciente complejidad en las operaciones globales. Las plataformas de ERP, CRM, facturación y pago desconectadas llevan a la conciliación manual, retrasos en los informes y visibilidad limitada de las posiciones de efectivo. Estas ineficiencias no solo ralentizan la toma de decisiones, sino que también aumentan el riesgo de errores, fugas de ingresos e infracciones de cumplimiento de normas.

IBM WebMethods Hybrid Integration conecta su ecosistema financiero de extremo a extremo unificando datos, automatizando procesos repetitivos y garantizando la coherencia en cada transacción. Con conectores prediseñados para ERP y sistemas de pago, automatización orientada a eventos y gobernanza centralizada, nuestra solución iPaaS ofrece a los líderes financieros la visibilidad y el control necesarios para ejecutar operaciones financieras ágiles, conformes y basadas en datos.