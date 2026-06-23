Precios de watsonx.data integration

Precios y despliegue flexibles que se adaptan a sus necesidades.
IBM watsonx.data integration ofrece precios flexibles y opciones de despliegue para satisfacer las necesidades de organizaciones de cualquier tamaño. Elija un software autogestionado o una experiencia SaaS totalmente gestionada, ambas medidas mediante unidades de recursos1 (RU). El software autogestionado está disponible mediante suscripción o licencias perpetuas, mientras que el SaaS totalmente gestionado está disponible mediante un modelo basado en suscripción.
Prueba gratuita de 30 días de watsonx.data integration para explorar el conjunto completo de capacidades.
Ayuda a las organizaciones con patrimonios de datos complejos a orquestar el movimiento de datos donde residen sus datos y a seguir siendo resilientes a los cambios en la tecnología de datos, ejecutándose en IBM Software Hub
1 Una unidad de recursos es una medida independiente de un recurso gestionado, procesado o relacionado con el uso de watsonx.data integration.