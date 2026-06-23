Precios de watsonx.data integration

Precios y despliegue flexibles que se adaptan a sus necesidades.

Empiece su prueba gratuita Agende una demostración personalizada

Funciona de acuerdo como usted trabaje

IBM watsonx.data integration ofrece precios flexibles y opciones de despliegue para satisfacer las necesidades de organizaciones de cualquier tamaño. Elija un software autogestionado o una experiencia SaaS totalmente gestionada, ambas medidas mediante unidades de recursos1 (RU). El software autogestionado está disponible mediante suscripción o licencias perpetuas, mientras que el SaaS totalmente gestionado está disponible mediante un modelo basado en suscripción.

Calcule su precio mensual en pocos clics.

Solicite una cotización
Formas de comprar
Opciones de despliegue
Prueba Cómo empezar

Prueba gratuita de 30 días de watsonx.data integration para explorar el conjunto completo de capacidades.

 Empiece su prueba gratuita Software On-premises

Ayuda a las organizaciones con patrimonios de datos complejos a orquestar el movimiento de datos donde residen sus datos y a seguir siendo resilientes a los cambios en la tecnología de datos, ejecutándose en IBM Software Hub

 

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 
Dé el siguiente paso

Es hora de convertir sus datos en su ventaja competitiva.
Es hora de probar watsonx.data integration. 

 

  1. Pruébelo gratis
  2. Reserve una demostración en vivo
Notas de pie de página

1 Una unidad de recursos es una medida independiente de un recurso gestionado, procesado o relacionado con el uso de watsonx.data integration.