TechXChange 2025 Regístrese ahora para el Consejo Asesor de Clientes de Integración de Datos

Integración modernizada de datos por lotes

Mueva y transforme grandes volúmenes de datos complejos con alto rendimiento

Probar sin costo Reserve una demostración en vivo
Captura de pantalla de la configuración de integración de datos y la interacción con el cliente

Presentamos IBM® watsonx.data integration: el nuevo camino para la ingeniería de datos

 

Vea el seminario web para descubrir cómo watsonx.data integration puede potenciar la IA mientras simplifica la ingeniería de datos.

Ver ahora

Pipelines ETL/ELT para cargas de trabajo de misión crítica

IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas líderes en la industria de extracción, transformación, carga (ETL) y extracción, carga, transformación (ELT) para que las organizaciones puedan mover y transformar datos confiables a través de entornos multinube y de nube híbrida para casos de uso.

Cargue directamente los datos desde cualquier fuente y entregue a cualquier destino con múltiples experiencias, todo mientras utiliza el motor paralelo integrado de watsonx.data integration para lograr escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase. 

Construya una vez, despliegue en cualquier lugar

Ejecute sus pipelines de datos cerca de los datos, ya sea on-prem, en la nube, entre regiones o en entornos híbridos, mientras optimiza la velocidad, la rentabilidad y la seguridad.
Accesible para todos los usuarios

Desde sin código hasta procódigo, las opciones de diseño intuitivo ayudan a los usuarios de todos los niveles de experiencia a crear pipelines y entregar datos confiables.
Ejecute más pipelines de datos, más rápido

Aproveche la transformación de datos complejos y de alta velocidad para pasar del diseño al despliegue más rápido, impulsando más pipelines con menos retraso.
Confiabilidad incorporada

Las capacidades integradas para la calidad y gobernanza de los datos garantizan la estabilidad del pipeline y resultados confiables.

Características

Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra la capacidad del motor remoto

Aproveche un plano de control nativo de la nube para el diseño de pipelines, junto con un plano de datos de ejecución seguro que se ejecuta donde residen sus datos, lo que reduce el movimiento de datos, la latencia y el riesgo.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra la capacidad de flexibilidad ETL/ELT

Una experiencia de diseño única le permite crear pipelines reutilizables y cambiar perfectamente entre los modos de ejecución ETL, ELT y TETL dependiendo de su carga de trabajo, sin necesidad de reprocesos.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto del motor en paralelo

Un potente motor paralelo divide automáticamente las tareas en muchas operaciones más pequeñas que se ejecutan a la vez, lo que aumenta el rendimiento, la escalabilidad y el rendimiento.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto del SDK de DataStage

Un SDK de Python integral brinda a los desarrolladores control total para desarrollar pipelines que pueden mantenerse a escala, al mismo tiempo que mantiene la paridad con los flujos gráficos y permite alternar fácilmente entre el código y la interfaz de usuario (IU).
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra el asistente del pipeline del flujo por lotes

Utilice el lenguaje natural para generar pipelines por lotes con la ayuda de un chatbot de IA, convirtiendo la intención en pipelines más rápido con una configuración manual mínima.
Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra las capacidades de transformación de la calidad de los datos

Limpie, valide y estandarice la dirección utilizando IBM Address Verification Interface (AVI), que ofrece análisis certificado, transliteración, geocodificación y geocodificación inversa para garantizar la precisión y la coherencia.

 
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra la capacidad del motor remoto

    Aproveche un plano de control nativo de la nube para el diseño de pipelines, junto con un plano de datos de ejecución seguro que se ejecuta donde residen sus datos, lo que reduce el movimiento de datos, la latencia y el riesgo.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra la capacidad de flexibilidad ETL/ELT

    Una experiencia de diseño única le permite crear pipelines reutilizables y cambiar perfectamente entre los modos de ejecución ETL, ELT y TETL dependiendo de su carga de trabajo, sin necesidad de reprocesos.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto del motor en paralelo

    Un potente motor paralelo divide automáticamente las tareas en muchas operaciones más pequeñas que se ejecutan a la vez, lo que aumenta el rendimiento, la escalabilidad y el rendimiento.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto del SDK de DataStage

    Un SDK de Python integral brinda a los desarrolladores control total para desarrollar pipelines que pueden mantenerse a escala, al mismo tiempo que mantiene la paridad con los flujos gráficos y permite alternar fácilmente entre el código y la interfaz de usuario (IU).
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra el asistente del pipeline del flujo por lotes

    Utilice el lenguaje natural para generar pipelines por lotes con la ayuda de un chatbot de IA, convirtiendo la intención en pipelines más rápido con una configuración manual mínima.
    Captura de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto que muestra las capacidades de transformación de la calidad de los datos

    Limpie, valide y estandarice la dirección utilizando IBM Address Verification Interface (AVI), que ofrece análisis certificado, transliteración, geocodificación y geocodificación inversa para garantizar la precisión y la coherencia.

     

      Casos de uso

      Modernización de la nube Migración de lakehouse/almacén de datos Fusiones y adquisiciones Banca Atención médica Minoristas

      Recursos

      Ilustración de la interfaz de usuario de tecnología digital con gráficos e íconos de datos
      Demostración
      Explorar una demostración interactiva de watsonx.data integration.
      Ilustración de tres íconos de perfil que se muestran en la pantalla de la computadora
      Reproducción del seminario web
      Descubra cómo los equipos modernos están convirtiendo los datos en vivo en decisiones en vivo.
      Ilustración con capas de color azul y blanco en un diseño moderno
      Resumen de la solución
      Descubra el espectro completo de capacidades dentro de watsonx.data integration.
      Dé el siguiente paso

      Es el momento de convertir sus datos en su ventaja competitiva. Es momento de experimentar watsonx.data integration. 

             Probar sin costo Realice el recorrido del producto