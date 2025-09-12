Mueva y transforme grandes volúmenes de datos complejos con alto rendimiento
IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas líderes en la industria de extracción, transformación, carga (ETL) y extracción, carga, transformación (ELT) para que las organizaciones puedan mover y transformar datos confiables a través de entornos multinube y de nube híbrida para casos de uso.
Cargue directamente los datos desde cualquier fuente y entregue a cualquier destino con múltiples experiencias, todo mientras utiliza el motor paralelo integrado de watsonx.data integration para lograr escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase.
Ejecute sus pipelines de datos cerca de los datos, ya sea on-prem, en la nube, entre regiones o en entornos híbridos, mientras optimiza la velocidad, la rentabilidad y la seguridad.
Desde sin código hasta procódigo, las opciones de diseño intuitivo ayudan a los usuarios de todos los niveles de experiencia a crear pipelines y entregar datos confiables.
Aproveche la transformación de datos complejos y de alta velocidad para pasar del diseño al despliegue más rápido, impulsando más pipelines con menos retraso.
Las capacidades integradas para la calidad y gobernanza de los datos garantizan la estabilidad del pipeline y resultados confiables.
Migre perfectamente datos de diversos sistemas on-prem, incluidos almacenes heredados, a plataformas en la nube mediante watsonx.data integration. Obtenga mayor velocidad y rentabilidad con respecto a las soluciones ETL tradicionales.
Mueva los datos transformados a través de entornos híbridos o multinube a lakehouses o almacenes en la nube para desbloquear analytics, generar insights y respaldar toma de decisiones más inteligente.
Simplifique la integración de datos complejos durante la actividad de fusiones y adquisiciones mediante la unificación de conjuntos de datos dispares con descubrimiento integrado, gestión de metadatos y seguimiento de linaje. Watsonx.data integration reemplaza las herramientas ETL de nicho con una única solución capaz de manejar necesidades empresariales más amplias.
Transforme datos transaccionales de alto volumen para informes regulatorios y business intelligence. El procesamiento por lotes minimiza la tensión del sistema y reduce los costos operativos.
Unifique los datos de los pacientes de sistemas fragmentados para analytics y cumplimiento. Realice un seguimiento de las transformaciones de datos de extremo a extremo para cumplir con los requisitos normativos y de auditoría.
Consolide y estandarice los datos de los clientes de diversas fuentes operativas. Watsonx.data integration permite realizar analytics centralizados para impulsar el marketing personalizado y la optimización del negocio.
Es el momento de convertir sus datos en su ventaja competitiva. Es momento de experimentar watsonx.data integration.