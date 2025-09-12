IBM® watsonx.data integration ofrece capacidades modernizadas líderes en la industria de extracción, transformación, carga (ETL) y extracción, carga, transformación (ELT) para que las organizaciones puedan mover y transformar datos confiables a través de entornos multinube y de nube híbrida para casos de uso.



Cargue directamente los datos desde cualquier fuente y entregue a cualquier destino con múltiples experiencias, todo mientras utiliza el motor paralelo integrado de watsonx.data integration para lograr escalabilidad y el mejor rendimiento de su clase.