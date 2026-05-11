IBM Cloud VPN for VPC

Acceso seguro a IBM Cloud VPC

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Una ilustración de un flujo de datos entre una computadora portátil, la nube y una base de datos a través de un escudo de seguridad.

Habilite la conectividad segura a VPC a través de VPN

IBM® Cloud VPN for VPC le permite configurar túneles IPsec cifrados entre su IBM Cloud VPC y las ubicaciones remotas del cliente, como on-prem u otros entornos en la nube. Existen dos variantes compatibles de VPN de sitio a sitio. Una VPN basada en políticas que utiliza rutas estáticas para flujos de tráfico fijos y VPN basada en rutas con BGP para un enrutamiento más dinámico y escalable. 

Una VPN cliente proporciona acceso remoto seguro para usuarios individuales a los recursos de IBM Cloud VPC mediante clientes OpenVPN estándar, sin exponer endpoints públicos.

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Audiencia

Una mujer delante de varios monitores

Desarrollador en la nube

“Necesito un acceso seguro y flexible a los servicios de IBM, on-prem o en la nube. El control y la protección de datos dentro de la red privada de IBM Cloud no son negociables”.

 
Un hombre delante de una sala de servidores

Arquitecto de seguridad de red

“Mi función exige una conectividad segura y escalable en entornos híbridos. Necesito túneles cifrados, controles de acceso detallados y una solución resiliente y compatible que sea fácil de gestionar”.

Beneficios

Ilustración sobre conectividad
Acelere la integración híbrida

Unifique rápidamente sus entornos de nube y on-prem para optimizar las operaciones y reducir la complejidad de la configuración.

 
Ilustración de colegas trabajando juntos
Acceso seguro para equipos remotos

Permita que su equipo trabaje de forma segura desde cualquier lugar con tecnología VPN confiable que protege el acceso a los recursos en la nube.
Ilustración de un candado que representa una red segura
Enrutamiento seguro del tráfico

Establece túneles VPN seguros y cifrados entre su red on premises e IBM Cloud VPC, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos durante el tránsito.
Ilustración de control de acceso
Control de acceso granular

Usted controla quién puede acceder a qué en su configuración de la nube, protegiendo áreas sensibles y limitando el acceso innecesario.
Ilustración de un hombre de pie frente a una pantalla que monitorea datos
Totalmente gestionado y siempre disponible

IBM Cloud maneja la configuración, el monitoreo y el tiempo de actividad, brindándole un servicio confiable sin la necesidad de gestionarlo usted mismo.
Ilustración sobre conectividad
Acelere la integración híbrida

Unifique rápidamente sus entornos de nube y on-prem para optimizar las operaciones y reducir la complejidad de la configuración.

 
Ilustración de colegas trabajando juntos
Acceso seguro para equipos remotos

Permita que su equipo trabaje de forma segura desde cualquier lugar con tecnología VPN confiable que protege el acceso a los recursos en la nube.
Ilustración de un candado que representa una red segura
Enrutamiento seguro del tráfico

Establece túneles VPN seguros y cifrados entre su red on premises e IBM Cloud VPC, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos durante el tránsito.
Ilustración de control de acceso
Control de acceso granular

Usted controla quién puede acceder a qué en su configuración de la nube, protegiendo áreas sensibles y limitando el acceso innecesario.
Ilustración de un hombre de pie frente a una pantalla que monitorea datos
Totalmente gestionado y siempre disponible

IBM Cloud maneja la configuración, el monitoreo y el tiempo de actividad, brindándole un servicio confiable sin la necesidad de gestionarlo usted mismo.

Características

Arquitectura de túnel cifrada

Establezca conexiones seguras y de alto rendimiento entre IBM Cloud VPC y redes externas mediante túneles basados en IPSec.
Acceso flexible para equipos

Admite VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio, lo que permite un acceso seguro para oficinas globales y usuarios remotos a través de protocolos confiables.
Diseñado para la seguridad y el cumplimiento

Cumpla con estándares normativos con cifrado seguro, autenticación y controles de acceso, protegiendo datos sensibles en toda su huella en la nube.
Experiencia totalmente gestionada

Disfrute de un servicio VPN sin complicaciones y de alta disponibilidad con monitoreo integrado y compatibilidad con IBM Cloud IAM y Secrets Manager.

Casos de uso

Empleados que trabajan en una oficina
VPN de sitio a sitio

Conexión de la oficina a la nube: conecte las oficinas físicas de su empresa a los sistemas en la nube para compartir datos sin problemas y colaborar en diferentes configuraciones. Es una solución confiable y segura que se adapta a su negocio.

Conectividad global del equipo: los equipos de todos los países pueden acceder de forma segura y constante a los recursos de la nube, lo que garantiza una experiencia unificada para todos. Simplifica las operaciones globales y mantiene su negocio perfectamente conectado.
Un hombre frente a una computadora de escritorio en una reunión en línea
VPN de cliente a sitio

Acceso remoto del equipo: los miembros del equipo que trabajan de forma remota o desde diferentes ciudades pueden acceder de forma segura a los paneles, archivos y sistemas internos de la empresa sin estar en la oficina. Garantiza una colaboración fluida mientras mantiene protegidos los datos confidenciales.

Acceso de los desarrolladores a los espacios de trabajo: los trabajadores autónomos y los desarrolladores remotos pueden iniciar sesión de forma segura en sus entornos de programación con acceso limitado: pueden acceder a las herramientas que necesitan. Este enfoque respalda equipos ágiles y distribuidos, al tiempo que mantiene protegido el sistema más amplio.
Empleados que trabajan en una oficina
VPN de sitio a sitio

Conexión de la oficina a la nube: conecte las oficinas físicas de su empresa a los sistemas en la nube para compartir datos sin problemas y colaborar en diferentes configuraciones. Es una solución confiable y segura que se adapta a su negocio.

Conectividad global del equipo: los equipos de todos los países pueden acceder de forma segura y constante a los recursos de la nube, lo que garantiza una experiencia unificada para todos. Simplifica las operaciones globales y mantiene su negocio perfectamente conectado.
Un hombre frente a una computadora de escritorio en una reunión en línea
VPN de cliente a sitio

Acceso remoto del equipo: los miembros del equipo que trabajan de forma remota o desde diferentes ciudades pueden acceder de forma segura a los paneles, archivos y sistemas internos de la empresa sin estar en la oficina. Garantiza una colaboración fluida mientras mantiene protegidos los datos confidenciales.

Acceso de los desarrolladores a los espacios de trabajo: los trabajadores autónomos y los desarrolladores remotos pueden iniciar sesión de forma segura en sus entornos de programación con acceso limitado: pueden acceder a las herramientas que necesitan. Este enfoque respalda equipos ágiles y distribuidos, al tiempo que mantiene protegido el sistema más amplio.

Recursos

¿Qué es una VPC?

Explore qué es una nube privada virtual (VPC) y cómo puede ayudar a su empresa.

 ¿Qué es VPN for VPC?

¿Listo para llevar su seguridad en la nube al siguiente nivel? Explore VPN for VPC y habilite conexiones cifradas con facilidad.

 Explore la documentación de VPN for VPC

Descubra cómo VPN for VPC permite redes seguras y privadas en la nube. Descubra cuándo usarlo, cómo funciona y cómo se compara con otros modelos, como subredes públicas u on premises.

 Presentación de recursos VPN para una conectividad segura

Acceda a guías, preguntas frecuentes y consejos de expertos que le ayudarán a configurar enlaces cifrados entre su nube y redes remotas.