Acceso seguro a IBM Cloud VPC
IBM® Cloud VPN for VPC le permite configurar túneles IPsec cifrados entre su IBM Cloud VPC y las ubicaciones remotas del cliente, como on-prem u otros entornos en la nube. Existen dos variantes compatibles de VPN de sitio a sitio. Una VPN basada en políticas que utiliza rutas estáticas para flujos de tráfico fijos y VPN basada en rutas con BGP para un enrutamiento más dinámico y escalable.
Una VPN cliente proporciona acceso remoto seguro para usuarios individuales a los recursos de IBM Cloud VPC mediante clientes OpenVPN estándar, sin exponer endpoints públicos.
“Necesito un acceso seguro y flexible a los servicios de IBM, on-prem o en la nube. El control y la protección de datos dentro de la red privada de IBM Cloud no son negociables”.
“Mi función exige una conectividad segura y escalable en entornos híbridos. Necesito túneles cifrados, controles de acceso detallados y una solución resiliente y compatible que sea fácil de gestionar”.
Establezca conexiones seguras y de alto rendimiento entre IBM Cloud VPC y redes externas mediante túneles basados en IPSec.
Admite VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio, lo que permite un acceso seguro para oficinas globales y usuarios remotos a través de protocolos confiables.
Cumpla con estándares normativos con cifrado seguro, autenticación y controles de acceso, protegiendo datos sensibles en toda su huella en la nube.
Disfrute de un servicio VPN sin complicaciones y de alta disponibilidad con monitoreo integrado y compatibilidad con IBM Cloud IAM y Secrets Manager.
Explore qué es una nube privada virtual (VPC) y cómo puede ayudar a su empresa.
¿Listo para llevar su seguridad en la nube al siguiente nivel? Explore VPN for VPC y habilite conexiones cifradas con facilidad.
Descubra cómo VPN for VPC permite redes seguras y privadas en la nube. Descubra cuándo usarlo, cómo funciona y cómo se compara con otros modelos, como subredes públicas u on premises.
Acceda a guías, preguntas frecuentes y consejos de expertos que le ayudarán a configurar enlaces cifrados entre su nube y redes remotas.