Veeam on IBM Cloud puede ofrecer un respaldo confiable y recuperación ante desastres (DR, siglas en inglés de disaster recovery) predecible para cargas de trabajo virtuales y físicas, dondequiera que residan: en su centro de datos y en la nube. Veeam on IBM Cloud es un producto que no pertenece a IBM y que se ofrece bajo los términos y condiciones de Veeam. Sepa por qué IBM Cloud recibió el galardón Veeam Innovation Award 2020 en VeeamON.