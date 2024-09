Unified Key Orchestrator for z/OS (UKO for z/OS) puede ayudar a su empresa a gestionar y mover las cargas de trabajo de gestión de claves entre sus entornos locales y en cloud, ayudando con la conformidad y la seguridad. Con (UKO for z/OS), podrá gestionar sus claves de cifrado en toda su empresa desde una única interfaz de usuario de confianza. Desplegado como software z/OS, UKO for z/OS le permite orquestar claves en todos sus sistemas IBM z/OS y múltiples nubes públicas. Incluso amplía la compatibilidad con la gestión de claves para zKey en Linux en IBM Z e IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager. Asimismo, Unified Key Orchestrator for z/OS está diseñado para la gestión de claves específica del cifrado de conjuntos de datos de IBM z/OS para respaldar su proceso hacia el cifrado generalizado de IBM Z.