Reduzca los costos de la nube al estacionar automáticamente las cargas de trabajo inactivas en la nube
Ahorro en la nube simplificado
Las organizaciones desperdician millones cada año porque las cargas de trabajo no productivas continúan funcionando mucho después de que los equipos dejaron de usarlas. IBM Turbonomic Parking Edition es una oferta de SaaS que ayuda a reducir los costos de la nube al estacionar automáticamente cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud. Mediante programas y políticas, los equipos pueden automatizar la programación de energía de la carga de trabajo (estacionamiento), reducir el esfuerzo operativo y obtener ahorros inmediatos.
Vaya más allá de la visibilidad de costos en la nube para pasar a la acción. Reduzca el desperdicio, automatice las oportunidades de ahorro y proporcione a los stakeholders un resultado medible de optimización de costos
Diseñado específicamente para ahorrar costos en la nube
Configure los horarios y políticas de estacionamiento, descubra oportunidades que pueden estacionarse y automatice las acciones de parada e inicio desde una sola interfaz. Como una oferta de SaaS totalmente gestionada, Turbonomic Parking Edition ayuda a las organizaciones a aplicar constantemente el estacionamiento en entornos de nube, al tiempo que reduce el esfuerzo manual.
Estacione automáticamente cargas de trabajo en AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform desde una interfaz unificada. Elimine la necesidad de herramientas nativas separadas y reduzca la complejidad operativa mientras aplica políticas congruentes de control de costos en todo su entorno de nube.
Monitoree los ahorros previstos y reales mediante los paneles integrados. Realice un seguimiento de la cobertura programada, identifique oportunidades de estacionamiento adicionales y mida el impacto financiero de su estrategia de estacionamiento a lo largo del tiempo.
Estandarice el estacionamiento de cargas de trabajo con políticas y conjuntos de cargas de trabajo reutilizables. Aplique el estacionamiento de manera congruente en todos los entornos mientras reduce la administración manual y simplifica las operaciones a escala.
El estacionamiento de cargas de trabajo detiene automáticamente las cargas de trabajo en la nube cuando no son necesarias y las reinicia cuando se requiere. Esto ayuda a eliminar costos de cálculo innecesarios y garantiza que los recursos estén disponibles durante el horario laboral.
Parking Edition admite una variedad de cargas de trabajo en la nube, incluyendo máquinas virtuales, grupos de escalado automático, bases de datos, clústeres de bases de datos, grupos de instancias gestionadas y clústeres Kubernetes.
Después de conectar sus cuentas en la nube y aplicar horarios o políticas de estacionamiento, las organizaciones pueden comenzar a obtener ahorros de inmediato, ya que las cargas de trabajo se estacionan automáticamente durante los periodos de inactividad.
Sí. IBM Turbonomic llama a estos conjuntos de cargas de trabajo para agrupar fácilmente sus cargas de trabajo, detenerlas e iniciarlas en un orden específico y, además, agregar tiempo de espera entre cada acción de parada o inicio de carga de trabajo.
Sí. IBM Turbonomic Parking Edition es compatible con Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform, lo que permite a las organizaciones gestionar el estacionamiento de cargas de trabajo en entornos multinube desde una experiencia única. Próximamente se agregarán más proveedores de la nube.
No. Los horarios y políticas de estacionamiento se gestionan a través del producto, lo que elimina la necesidad de crear y mantener scripts personalizados.
Sí. Parking Edition está diseñado como un punto de entrada a IBM Turbonomic. A medida que evolucionen sus necesidades de optimización, puede ampliar a la plataforma completa mientras conserva sus configuraciones de estacionamiento existentes.
Parking Edition se centra en el estacionamiento automatizado de cargas de trabajo para reducir los costos de la nube. IBM Turbonomic también incluye gestión continua de recursos de aplicaciones, reajuste de las cargas de trabajo, planificación de capacidad y capacidades de optimización del rendimiento.