Las organizaciones desperdician millones cada año porque las cargas de trabajo no productivas continúan funcionando mucho después de que los equipos dejaron de usarlas. IBM Turbonomic Parking Edition es una oferta de SaaS que ayuda a reducir los costos de la nube al estacionar automáticamente cargas de trabajo en AWS, Azure y Google Cloud. Mediante programas y políticas, los equipos pueden automatizar la programación de energía de la carga de trabajo (estacionamiento), reducir el esfuerzo operativo y obtener ahorros inmediatos.