Al agregar un objetivo de sistema de control de versiones y las credenciales para leer el estado de Terraform, se incorporará el contexto del código a las entidades y los detalles de las acciones dentro de IBM® Turbonomic, donde Terraform gestiona dichas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sea manualmente o cuando se automatiza.

Turbonomic necesita acceso de solo lectura a los archivos de estado de Terraform para correlacionar los recursos desplegados optimizados por Turbonomic con los repositorios de código que los describen. Turbonomic puede leer el estado de HCP Terraform o Terraform Enterprise Workspaces y buckets de AWS S3.