Integración con IBM Terraform

Turbonomic lee el estado de Terraform para vincular el código con recursos, lo que permite una optimización más rápida y fundamentada a través de automatización o acciones manuales

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Diagrama de varias formas, con flechas que las conectan

Cómo Funciona

Al agregar un objetivo de sistema de control de versiones y las credenciales para leer el estado de Terraform, se incorporará el contexto del código a las entidades y los detalles de las acciones dentro de IBM® Turbonomic, donde Terraform gestiona dichas entidades como código. Esto permite un procesamiento más rápido e informado de las acciones de optimización, ya sea manualmente o cuando se automatiza.

Turbonomic necesita acceso de solo lectura a los archivos de estado de Terraform para correlacionar los recursos desplegados optimizados por Turbonomic con los repositorios de código que los describen. Turbonomic puede leer el estado de HCP Terraform o Terraform Enterprise Workspaces y buckets de AWS S3.

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Insignias G2 para Turbonomic
El 89 % de los usuarios probablemente recomendarían IBM Turbonomic
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