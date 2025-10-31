Soluciones de almacenamiento de NVIDIA

Impulse los resultados de la IA y el acceso a la GPU NVIDIA con más datos y acceso global acelerado

17 veces

Líder en el Gartner Magic Quadrant1

IOPS with NVMe-oF optimized for NVIDIA GPUs

Rendimiento validado para NVIDIA DGX SuperPOD

Acelere las consultas remotas de S3 con watsonx

Listo para IA. Certificado por NVIDIA.

Validado para DGX BasePOD y SuperPOD, IBM y NVIDIA ofrecen una infraestructura confiable que agiliza el despliegue, acelera los resultados y potencia las cargas de trabajo más exigentes de IA, computación científica y simulación.

 IBM® Content Aware Storage
Desbloquee todo el potencial de los sistemas de IA de NVIDIA

Mantenga la productividad de las GPU eliminando los cuellos de botella de datos, impulsando un entrenamiento e inferencia más rápidos a escala.
Despliegue rápido y sencillo de soluciones de IA

Acelere los proyectos de IA con diseños validados por IBM y NVIDIA que reducen la complejidad y aceleran el tiempo de obtención de resultados.
Crecimiento continuo a medida que aumenta la demanda de IA

Pase de proyectos piloto a fábricas de IA empresarial sin rediseñar, escalando el rendimiento y la capacidad según sea necesario.
Optimice los costos mientras fortalece la resiliencia

Equilibre la eficiencia con la protección integrada a través de la organización automatizada en niveles, el almacenamiento en caché y el intercambio global de datos.
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion Acelere el despliegue seguro de IA on premises con IBM Fusion HCI y watsonx. Aproveche Content-Aware Storage para la vectorización de datos y la integración de RAG, ofreciendo insights rápidos de IA generativa a partir de datos no estructurados, al tiempo que simplifica las operaciones y reduce los costos en entornos híbridos. Habilite la modernización mientras reduce la complejidad
IBM Storage Scale Ofrezca un rendimiento y escalabilidad extremos mientras agrega inteligencia consciente del contenido para desbloquear insights de grandes cantidades de datos no estructurados. Acelere las GPU NVIDIA para que las cargas de trabajo de entrenamiento, inferencia y simulación sigan funcionando a toda velocidad en una única plataforma global. Desbloquee insights de los datos, dondequiera que residan
IBM Storage Scale System Habilite el despliegue rápido de IA, HPC y analytics combinando el software IBM Storage Scale con la tecnología flash NVMe. Como almacenamiento certificado por NVIDIA, ofrece rendimiento optimizado por GPU y escalabilidad para cargas de trabajo intensivas en datos, lo que permite obtener insights más rápidos y tomar decisiones más inteligentes. Acelere la IA y la HPC con un rendimiento certificado

En Continental, aceleramos la aplicación de insights respecto de la seguridad de los vehículos

Desarrollo de soluciones de conducción autónoma con almacenamiento de datos más rápido y flexible y gestión simplificada para la IA.

La colaboración entre Continental, IBM Storage y NVIDIA está haciendo realidad la promesa de seguridad.

Robert Thiel

Director de Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance en Continental Automotive AG

