Ejerza un control total sobre la residencia de datos y la gobernanza localizada, garantizando que las cargas de trabajo sensibles cumplan con las normativas regionales sin sacrificar la agilidad nativa de la nube.
Despliegue una solución completa y preconfigurada lista para usar en menos de una semana, reduciendo el despliegue del día 1 de meses a días.
Inicie su lakehouse en Fusion y escale horizontalmente a niveles de petabytes y exabytes.
El almacenamiento en caché NVMe integrado mejora los tiempos de consulta entre 7 y 90 veces en comparación con el almacenamiento tradicional.
Mantenga una gestión de datos y una seguridad coherentes en entornos on premises, de nube híbrida y multinube.
Valor en cada etapa: IBM Fusion transforma la ingesta sin procesar en resultados listos para la IA.
Admite datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con ingesta de alta velocidad.
El acceso paralelo a los datos y la inserción de consultas aceleran el procesamiento de datos.
Alta durabilidad, confiabilidad y acceso a API enriquecido para obtener insights listos para el negocio.
Solo las personas adecuadas ven los datos correctos.
La copia de seguridad, la restauración y la recuperación ante desastres le mantienen protegido.
Cumple con estándares estrictos como el RGPD, HIPAA y PCI DSS.
Sus datos permanecen seguros tanto en reposo como en movimiento.