Construya su lakehouse de datos inteligente, impulsado por IBM Fusion

Creación de lakehouses de datos Demostración interactiva

Desbloquear sus datos​

  • Gobernanza unificada y basada en políticas: se integra perfectamente con IBM Knowledge Catalog.
  • Elimine la migración de datos con la gestión activa de archivos (AFM) de Fusion.
  • Identifica y almacena automáticamente en caché conjuntos de datos de IA y analytics de alto valor en niveles de almacenamiento ultrarrápidos.
 
¿Qué son los datos oscuros?
Fusion: plataforma de datos optimizada con IA, sin complicaciones de configuración propia
Control verificable

Ejerza un control total sobre la residencia de datos y la gobernanza localizada, garantizando que las cargas de trabajo sensibles cumplan con las normativas regionales sin sacrificar la agilidad nativa de la nube.
Despliegue llave en mano

Despliegue una solución completa y preconfigurada lista para usar en menos de una semana, reduciendo el despliegue del día 1 de meses a días.
Escale para adaptarse a su demanda

Inicie su lakehouse en Fusion y escale horizontalmente a niveles de petabytes y exabytes.
Rendimiento de consulta extremo

El almacenamiento en caché NVMe integrado mejora los tiempos de consulta entre 7 y 90 veces en comparación con el almacenamiento tradicional.
Acceda a todos sus datos, dondequiera que residan

Mantenga una gestión de datos y una seguridad coherentes en entornos on premises, de nube híbrida y multinube.

Refinamiento de datos impulsado por Fusion

Valor en cada etapa: IBM Fusion transforma la ingesta sin procesar en resultados listos para la IA.
Bloques geométricos abstractos sobre fondo negro
Capture datos sin procesar en la fuente

Admite datos estructurados, semiestructurados y no estructurados con ingesta de alta velocidad.
Primer plano de álabes abstractos de una turbina de cohete
Limpiar y enriquecer para mayor claridad

El acceso paralelo a los datos y la inserción de consultas aceleran el procesamiento de datos.
Fondo oscuro de pared de hormigón, con tiras de luz blancas integradas
Convierta los datos de confianza en decisiones

Alta durabilidad, confiabilidad y acceso a API enriquecido para obtener insights listos para el negocio.

La protección de datos se une al rendimiento del lakehouse

Azulejos de patrones de IBM
Control granular

Solo las personas adecuadas ven los datos correctos.
Una representación digital que interpreta un cambio mediante patrones geométricos
Siempre resiliente

La copia de seguridad, la restauración y la recuperación ante desastres le mantienen protegido.
Una representación digital que interpreta patrones y repeticiones
Listo para el cumplimiento

  Cumple con estándares estrictos como el RGPD, HIPAA y PCI DSS.
Una representación digital que interpreta un cambio mediante patrones geométricos
Cifrado en todas partes

Sus datos permanecen seguros tanto en reposo como en movimiento.

Convierta los datos oscuros en activos de IA de confianza. 

Despliegue un lakehouse validado y de alto rendimiento en Fusion y escale con Ceph y watsonx.data: consultas más rápidas, mayor control y menor CTP

Resumen de la solución Fusion para lakehouse de datos
Imagen de un centro de datos

Recursos

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Descubra cómo puede aprovechar los servicios de protección y almacenamiento de datos de nivel empresarial con IBM Fusion.