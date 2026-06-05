Con IBM Fusion, puede:
Fusion optimiza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando el despliegue del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobernanza que mantienen los entornos confiables y seguros.
Fusion es una plataforma abierta en todos los niveles, lo que da la libertad de elegir la infraestructura base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo.
Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que necesitan los equipos para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.
Fusion permite inferencias de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y resultados generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones.
Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos.
Fusion basa la IA generativa en el conocimiento empresarial confiable, ofreciendo resultados más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.
Fusion + watsonx unifican los datos gobernados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa.
Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA abierta e híbrida para mayor velocidad y flexibilidad.
Fusion + NVIDIA AI proporcionan aceleración de lote completo para cargas de trabajo de IA empresarial.
*comparado con no usar las capacidades de almacenamiento en caché de IBM Fusion System con watsonx.data. Publicación de IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI
***Ficha técnica de NVIDIA GB200 NVL72