IBM Fusion ofrece una plataforma integrada que permite a las organizaciones desplegar rápidamente una infraestructura abierta y optimizada para la IA. Con IBM Fusion, puede: Velocidad para obtener insight

Libertad de IA abierta

Optimizar la infraestructura de IA

Decisiones más inteligentes, resultados más rápidos, mayor seguridad. Simplicidad operativa, no complejidad técnica Fusion optimiza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando el despliegue del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobernanza que mantienen los entornos confiables y seguros. Plataforma abierta para la IA, no una caja negra Fusion es una plataforma abierta en todos los niveles, lo que da la libertad de elegir la infraestructura base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo. Velocidad para obtener insights, sin buscar datos Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que necesitan los equipos para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.

Fusion cumple. Inteligencia en todas partes Fusion permite inferencias de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y resultados generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones. Resultados autónomos Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos. Conocimiento confiable desbloqueado Fusion basa la IA generativa en el conocimiento empresarial confiable, ofreciendo resultados más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.

Resultados comprobados de nuestro ecosistema de socios. 90 veces Acelere hasta 90 veces las consultas remotas de S3 con watsonx.data* 70 % Reduzca el tiempo de despliegue de la IA hasta en un 70 % con OpenShift AI.** 30 veces Aumente el rendimiento del entrenamiento hasta 30 veces con la computación acelerada de NVIDIA.***

Fusion amplifica la innovación de la IA a través de asociaciones profundas con líderes de la industria. Fusion + watsonx unifican los datos gobernados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa. Compruébelo usted mismo Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA abierta e híbrida para mayor velocidad y flexibilidad. Descubra cómo Fusion + NVIDIA AI proporcionan aceleración de lote completo para cargas de trabajo de IA empresarial. Investigar a profundidad