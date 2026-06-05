IBM Fusion potencia cada etapa de la IA

Desbloquear los datos empresariales con IA en Fusion

IBM Fusion ofrece una plataforma integrada que permite a las organizaciones desplegar rápidamente una infraestructura abierta y optimizada para la IA.

Con IBM Fusion, puede:

  • Velocidad para obtener insight
  • Libertad de IA abierta
  • Optimizar la infraestructura de IA
 
Decisiones más inteligentes, resultados más rápidos, mayor seguridad.
Simplicidad operativa, no complejidad técnica

Fusion optimiza la infraestructura de IA y la gestión del ciclo de vida, simplificando el despliegue del día 1 y las operaciones del día 2 con resiliencia integrada y gobernanza que mantienen los entornos confiables y seguros.
Plataforma abierta para la IA, no una caja negra

Fusion es una plataforma abierta en todos los niveles, lo que da la libertad de elegir la infraestructura base, seleccionar los aceleradores que impulsan los modelos y decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo.
Velocidad para obtener insights, sin buscar datos

Fusion reúne una plataforma lista para usar, servicios de datos integrados y las herramientas que necesitan los equipos para que puedan crear, probar y lanzar cargas de trabajo de IA en días, no en meses.
Fusion cumple.
Automatización del flujo de trabajo de IA, inteligencia artificial, interfaz de software, activadores de nodos
Inteligencia en todas partes

Fusion permite inferencias de baja latencia a escala, ofreciendo predicciones en tiempo real y resultados generativos dondequiera que se ejecuten sus aplicaciones.
Concepto de IA Tecnología de inteligencia artificial circuito placa base
Resultados autónomos

Fusion permite que la IA agéntica actúe, aprenda y entregue resultados de forma autónoma, extendiendo la inteligencia empresarial más allá de los modelos estáticos.
Matriz de códigos de big data
Conocimiento confiable desbloqueado

Fusion basa la IA generativa en el conocimiento empresarial confiable, ofreciendo resultados más rápidos y precisos que impulsan las decisiones con confianza.
Resultados comprobados de nuestro ecosistema de socios. 90 veces Acelere hasta 90 veces las consultas remotas de S3 con watsonx.data* 70 % Reduzca el tiempo de despliegue de la IA hasta en un 70 % con OpenShift AI.** 30 veces Aumente el rendimiento del entrenamiento hasta 30 veces con la computación acelerada de NVIDIA.***
Fusion amplifica la innovación de la IA a través de asociaciones profundas con líderes de la industria.
Logotipo de watsonx

Fusion + watsonx unifican los datos gobernados y los modelos fundacionales, acelerando la adopción de la IA en toda la empresa.

 Compruébelo usted mismo
Logotipo de IBM Red Hat

Fusion + Red Hat AI ofrecen una infraestructura de IA abierta e híbrida para mayor velocidad y flexibilidad.

 Descubra cómo
LOGOTIPO de NVIDIA

Fusion + NVIDIA AI proporcionan aceleración de lote completo para cargas de trabajo de IA empresarial.

 Investigar a profundidad

Recursos

Desde el conjunto de datos hasta el despliegue, un camino gobernado a la IA de producción. Haga clic. Explore. Transforme: Fusion en movimiento. Únase al círculo: conéctese, comparta y aprenda con la comunidad de IBM Fusion. Explore todo. Explore la biblioteca completa de recursos de Fusion.
Dé el siguiente paso

Descubra cómo puede aprovechar los servicios de protección y almacenamiento de datos de nivel empresarial con IBM Fusion.

Notas de pie de página

*comparado con no usar las capacidades de almacenamiento en caché de IBM Fusion System con watsonx.data. Publicación de IBM RedBooks
** IBM Cloud Docs – Red Hat OpenShift AI
***Ficha técnica de NVIDIA GB200 NVL72