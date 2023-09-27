Brinde gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y cómputo en una red escalable y compartida
El software IBM Spectrum Symphony ofrece una potente gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas con uso intensivo de recursos informáticos y datos en una red compartida y escalable. Acelera docenas de aplicaciones paralelas para obtener resultados más rápidos y una mejor utilización de todos los recursos disponibles. Con IBM Spectrum Simphony, puede mejorar el rendimiento de TI, reducir los costos y gastos de infraestructura y satisfacer rápidamente las demandas comerciales.
Obtenga un rendimiento y una capacidad de procesamiento más rápidos para las aplicaciones analíticas de cálculo y datos intensivos con el fin de acelerar la obtención de resultados.
Logre mayores niveles de utilización de recursos controlando y optimizando la enorme potencia informática disponible en sus sistemas informáticos técnicos.
Reduzca los costos de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, implementación y administración obteniendo el control de trabajos a gran escala, análisis de big data, aplicaciones paralelas e infraestructura informática técnica.
Responda instantáneamente a las demandas en tiempo real mediante la consolidación de silos y el intercambio de recursos para que los recursos se utilicen en su totalidad y ofrezcan un mejor rendimiento.
Analice, acceda y proteja datos con una plataforma integrada.
Obtenga una gestión completa de la carga de trabajo para entornos HPC exigentes.
Prediga resultados más rápido por medio de una plataforma creada con arquitectura de tejido de datos.