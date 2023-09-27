IBM Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite que las cargas de trabajo se reenvíen a varias nubes y que los datos se organicen automáticamente hacia o desde la nube. Además, los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente según las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM Spectrum Sínhony está disponible para despliegue automatizado en IBM Cloud.

