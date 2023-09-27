IBM Spectrum Symphony

Brinde gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y cómputo en una red escalable y compartida

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Fondo negro y azul

Descripción general

El software IBM Spectrum Symphony ofrece una potente gestión de clase empresarial para ejecutar aplicaciones distribuidas con uso intensivo de recursos informáticos y datos en una red compartida y escalable. Acelera docenas de aplicaciones paralelas para obtener resultados más rápidos y una mejor utilización de todos los recursos disponibles. Con IBM Spectrum Simphony, puede mejorar el rendimiento de TI, reducir los costos y gastos de infraestructura y satisfacer rápidamente las demandas comerciales.  
Acelere el tiempo de obtención de resultados

Obtenga un rendimiento y una capacidad de procesamiento más rápidos para las aplicaciones analíticas de cálculo y datos intensivos con el fin de acelerar la obtención de resultados.
Optimice los recursos

Logre mayores niveles de utilización de recursos controlando y optimizando la enorme potencia informática disponible en sus sistemas informáticos técnicos.
Reduzca los costos.

Reduzca los costos de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, implementación y administración obteniendo el control de trabajos a gran escala, análisis de big data, aplicaciones paralelas e infraestructura informática técnica.
Gane agilidad

Responda instantáneamente a las demandas en tiempo real mediante la consolidación de silos y el intercambio de recursos para que los recursos se utilicen en su totalidad y ofrezcan un mejor rendimiento.

Características

Desarrollador programando en múltiples pantallas con diagramas de red blockchain
Múltiples esquemas de programación

Un esquema de programación de participación justo con 10 000 niveles de prioridad se puede utilizar para múltiples trabajos en una sola aplicación. La programación preventiva y basada en umbrales de recursos está disponible con administración de cambios en tiempo de ejecución. La programación multidimensional es compatible con la capacidad de especificar la definición de ranura para cada consumidor en términos de hasta cuatro métricas de recursos personalizables.
Análisis de tendencias de computación en la nube en un entorno de oficina
Nube híbrida dinámica

IBM Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite que las cargas de trabajo se reenvíen a varias nubes y que los datos se organicen automáticamente hacia o desde la nube. Además, los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente según las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM Spectrum Sínhony está disponible para despliegue automatizado en IBM Cloud.
Una persona que navega por una biblioteca virtual con libros digitales, que destaca la accesibilidad y conveniencia de la información en línea
Modelo de intercambio de recursos

El modelo de uso compartido de recursos de IBM Spectrum Symphony ayuda a reducir los gastos de infraestructura y los costos de gestión. Permite desplegar varias aplicaciones heterogéneas en la misma red compartida. Al mismo tiempo, puede preservar la propiedad de la línea de negocio mientras ofrece garantías de nivel de servicio.
Implementación integrada compatible con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition incluye una implementación de MapReduce compatible con Apache Hadoop optimizada para baja latencia, alta fiabilidad y uso compartido de recursos. Con esta capacidad, puede ejecutar aplicaciones Hadoop y no Hadoop en la misma infraestructura distribuida compartida. La arquitectura multiinquilino permite desplegar varios motores MapReduce en una única infraestructura compartida.
Analista de datos que trabaja en panel de analytics de negocios con gráficos, con KPI y métricas conectadas a la base de datos para tecnología, finanzas, operaciones, ventas y marketing
Admite múltiples clústeres y actualizaciones continuas

El soporte de múltiples clústeres permite que un conjunto de recursos abarque múltiples clústeres y se mueva entre ellos según las necesidades. Una única sesión puede ejecutarse en varios clústeres, tanto locales como en la nube, gestionados de forma eficiente a través de una única interfaz.
Con las actualizaciones graduales, los administradores pueden instalar y configurar fácilmente una versión más reciente de IBM Spectrum Symphony en lugar de una versión anterior sin necesidad de migración manual.
Gerente Técnico Ingeniero industrial trabajando y controlando robótica con software de sistema de monitoreo y conexión de red de industrias de íconos en tableta
Tres ediciones de IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony está disponible en tres ediciones, todas con baja latencia, arquitectura orientada a servicios informáticos de alto rendimiento, servicio ágil y programación de tareas. Las ediciones varían en escalabilidad desde uno o dos hosts para Developer Edition, hasta 5000 hosts y 128 000 núcleos para Advanced Edition, la mejor opción para aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y computación, incluyendo Hadoop MapReduce. La Standard Edition ofrece rendimiento y escalabilidad de clase empresarial.
Desarrollador programando en múltiples pantallas con diagramas de red blockchain
Múltiples esquemas de programación

Un esquema de programación de participación justo con 10 000 niveles de prioridad se puede utilizar para múltiples trabajos en una sola aplicación. La programación preventiva y basada en umbrales de recursos está disponible con administración de cambios en tiempo de ejecución. La programación multidimensional es compatible con la capacidad de especificar la definición de ranura para cada consumidor en términos de hasta cuatro métricas de recursos personalizables.
Análisis de tendencias de computación en la nube en un entorno de oficina
Nube híbrida dinámica

IBM Spectrum Symphony proporciona soporte para una nube HPC híbrida, lo que permite que las cargas de trabajo se reenvíen a varias nubes y que los datos se organicen automáticamente hacia o desde la nube. Además, los recursos que se consumen en la nube se pueden escalar automáticamente según las demandas de la carga de trabajo y las políticas de programación. IBM Spectrum Sínhony está disponible para despliegue automatizado en IBM Cloud.
Una persona que navega por una biblioteca virtual con libros digitales, que destaca la accesibilidad y conveniencia de la información en línea
Modelo de intercambio de recursos

El modelo de uso compartido de recursos de IBM Spectrum Symphony ayuda a reducir los gastos de infraestructura y los costos de gestión. Permite desplegar varias aplicaciones heterogéneas en la misma red compartida. Al mismo tiempo, puede preservar la propiedad de la línea de negocio mientras ofrece garantías de nivel de servicio.
Implementación integrada compatible con Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition incluye una implementación de MapReduce compatible con Apache Hadoop optimizada para baja latencia, alta fiabilidad y uso compartido de recursos. Con esta capacidad, puede ejecutar aplicaciones Hadoop y no Hadoop en la misma infraestructura distribuida compartida. La arquitectura multiinquilino permite desplegar varios motores MapReduce en una única infraestructura compartida.
Analista de datos que trabaja en panel de analytics de negocios con gráficos, con KPI y métricas conectadas a la base de datos para tecnología, finanzas, operaciones, ventas y marketing
Admite múltiples clústeres y actualizaciones continuas

El soporte de múltiples clústeres permite que un conjunto de recursos abarque múltiples clústeres y se mueva entre ellos según las necesidades. Una única sesión puede ejecutarse en varios clústeres, tanto locales como en la nube, gestionados de forma eficiente a través de una única interfaz.
Con las actualizaciones graduales, los administradores pueden instalar y configurar fácilmente una versión más reciente de IBM Spectrum Symphony en lugar de una versión anterior sin necesidad de migración manual.
Gerente Técnico Ingeniero industrial trabajando y controlando robótica con software de sistema de monitoreo y conexión de red de industrias de íconos en tableta
Tres ediciones de IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony está disponible en tres ediciones, todas con baja latencia, arquitectura orientada a servicios informáticos de alto rendimiento, servicio ágil y programación de tareas. Las ediciones varían en escalabilidad desde uno o dos hosts para Developer Edition, hasta 5000 hosts y 128 000 núcleos para Advanced Edition, la mejor opción para aplicaciones distribuidas con uso intensivo de datos y computación, incluyendo Hadoop MapReduce. La Standard Edition ofrece rendimiento y escalabilidad de clase empresarial.

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