Evidencia de cumplimiento continuo

Este tipo de auditorías consumen mucho tiempo, no escalan ni desvían recursos de trabajos de mayor valor. Los diferentes requisitos en materia de soberanía de datos, ciberseguridad y gobernanza de la IA también significan que las organizaciones deben monitorear, validar y demostrar continuamente el control en todos los sistemas, datos y cargas de trabajo de IA. Además, deben contar con pruebas listas para la auditoría disponibles cuando sea necesario.

IBM Sovereign Core permite a las organizaciones demostrar de forma continua su cumplimiento de los requisitos de soberanía mediante la combinación de validación automatizada, evidencia interna dentro de los límites y visibilidad en tiempo real de la eficacia de los controles. De esta forma, los equipos pueden demostrar una seguridad razonable a través de las operaciones, lo que hace que el proceso sea más eficiente.