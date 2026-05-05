Evidencia de cumplimiento continuo

Brinda cobertura líder en la industria en más de 160 entornos de cumplimiento globales con evidencia dentro de los límites y bajo demanda
Este tipo de auditorías consumen mucho tiempo, no escalan ni desvían recursos de trabajos de mayor valor. Los diferentes requisitos en materia de soberanía de datos, ciberseguridad y gobernanza de la IA también significan que las organizaciones deben monitorear, validar y demostrar continuamente el control en todos los sistemas, datos y cargas de trabajo de IA. Además, deben contar con pruebas listas para la auditoría disponibles cuando sea necesario.
IBM Sovereign Core permite a las organizaciones demostrar de forma continua su cumplimiento de los requisitos de soberanía mediante la combinación de validación automatizada, evidencia interna dentro de los límites y visibilidad en tiempo real de la eficacia de los controles. De esta forma, los equipos pueden demostrar una seguridad razonable a través de las operaciones, lo que hace que el proceso sea más eficiente.
Valide continuamente los controles y genere evidencia lista para la auditoría durante la operación del sistema, lo que ayuda a mantener una visión actualizada del estado de cumplimiento.
Asigne más de 160 marcos a controles y reutilice evidencia, reduciendo la duplicación y eliminando la necesidad de reformar los programas de cumplimiento.
Vea la postura de cumplimiento, los riesgos y la evidencia en todos los inquilinos con acceso basado en roles. Identifique rápidamente las brechas y mantenga el control en todos los entornos soberanos.
Combine la supervisión automatizada de los controles técnicos con la evidencia y las certificaciones revisadas por los usuarios para mantener una visión precisa y actualizada de la postura de cumplimiento y la eficacia de los controles.
Genere, almacene y gestione automáticamente informes dentro de los límites soberanos. Conserve la trazabilidad de extremo a extremo y audite artefactos o evidencia sin dependencias externas ni movimientos de datos innecesarios.
Obtenga una visión única basada en roles de la postura, el riesgo y la evidencia dentro de los límites en todos los inquilinos, entornos y cargas de trabajo brindando a los CISO, administradores de TI, auditores y funcionarios de cumplimiento insights relevantes para sus puestos.
Elija entre la biblioteca integrada de marcos de cumplimiento de IBM Sovereign Core, incluidos el RGPD, NIS2, la Ley de IA de la UE, ISO 27001 y otros.