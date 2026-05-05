Evidencia de cumplimiento continuo

Brinda cobertura líder en la industria en más de 160 entornos de cumplimiento globales con evidencia dentro de los límites y bajo demanda

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Por qué es importante

Las revisiones periódicas de cumplimiento no son suficientes

Este tipo de auditorías consumen mucho tiempo, no escalan ni desvían recursos de trabajos de mayor valor. Los diferentes requisitos en materia de soberanía de datos, ciberseguridad y gobernanza de la IA también significan que las organizaciones deben monitorear, validar y demostrar continuamente el control en todos los sistemas, datos y cargas de trabajo de IA. Además, deben contar con pruebas listas para la auditoría disponibles cuando sea necesario.

IBM Sovereign Core permite a las organizaciones demostrar de forma continua su cumplimiento de los requisitos de soberanía mediante la combinación de validación automatizada, evidencia interna dentro de los límites y visibilidad en tiempo real de la eficacia de los controles. De esta forma, los equipos pueden demostrar una seguridad razonable a través de las operaciones, lo que hace que el proceso sea más eficiente.
Lo que obtiene
Preparación para la auditoría con evidencia operativa

Valide continuamente los controles y genere evidencia lista para la auditoría durante la operación del sistema, lo que ayuda a mantener una visión actualizada del estado de cumplimiento.
Cumplimiento sin necesidad de reconstruir

Asigne más de 160 marcos a controles y reutilice evidencia, reduciendo la duplicación y eliminando la necesidad de reformar los programas de cumplimiento.
Visibilidad unificada en todos los entornos

Vea la postura de cumplimiento, los riesgos y la evidencia en todos los inquilinos con acceso basado en roles. Identifique rápidamente las brechas y mantenga el control en todos los entornos soberanos.

Los desafíos encuentran soluciones

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Mantener el cumplimiento continuo

Combine la supervisión automatizada de los controles técnicos con la evidencia y las certificaciones revisadas por los usuarios para mantener una visión precisa y actualizada de la postura de cumplimiento y la eficacia de los controles.
Objeto rectangular azul translúcido futurista con bordes redondeados sobre un fondo azulado en mosaico
Genere automáticamente informes de eficacia de control dentro de los límites

Genere, almacene y gestione automáticamente informes dentro de los límites soberanos. Conserve la trazabilidad de extremo a extremo y audite artefactos o evidencia sin dependencias externas ni movimientos de datos innecesarios.
Icono de aplicación azul apilada futurista sobre un fondo de cuadrícula
Unificar la visibilidad y el control en todos los entornos

Obtenga una visión única basada en roles de la postura, el riesgo y la evidencia dentro de los límites en todos los inquilinos, entornos y cargas de trabajo brindando a los CISO, administradores de TI, auditores y funcionarios de cumplimiento insights relevantes para sus puestos.
Icono de aplicación gris apilada futurista sobre un fondo de cuadrícula azul
Mapeo de los marcos de cumplimiento

Elija entre la biblioteca integrada de marcos de cumplimiento de IBM Sovereign Core, incluidos el RGPD, NIS2, la Ley de IA de la UE, ISO 27001 y otros.
Siguientes pasos

¿Le interesa aprender más? Vea cómo la evidencia de cumplimiento continuo puede respaldar a su organización.

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