Escalabilidad de alta disponibilidad

La escalabilidad de alta disponibilidad (HAS) de SiView admite la agrupación en clústeres de procesos del servidor CORBA (p. ej., servidores de MM). HAS detecta y recupera automáticamente fallas en el proceso del servidor CORBA y proporciona flexibilidad a la extensión del servidor CORBA. En la configuración de HAS, se pueden aplicar cambios en la aplicación para correcciones y mejoras sin afectar las actividades de producción.