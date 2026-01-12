Elija el nivel de soporte y la duración adecuados a las necesidades empresariales.

IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta del servicio y las opciones más importantes para dar soporte a sus IBM Storage Systems. Expert Care puede tener hasta tres niveles para elegir, dependiendo del sistema: Basic, Advanced y Premium. Esto le permite seleccionar el nivel de soporte que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarlo a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, obtiene un socio confiable comprometido con la excelencia del servicio y el éxito de la infraestructura a largo plazo.