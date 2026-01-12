IBM Storage Networking SAN56B-8

Un conmutador Gen 8 Fibre Channel de gama media y alto rendimiento para centros de datos modernos

Toma angular del conmutador FC IBM Storage Networking SAN56B-8

Simplifique la gestión con autonomía impulsada por IA

El conmutador IBM SAN56B-8 es un conmutador FICON y Fibre Channel 1U de alto rendimiento diseñado para centros de datos modernos, que ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja.El conmutador proporciona un ancho de banda y un rendimiento excepcionales, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica. También ofrece opciones de despliegue flexibles, entre ellas, el modo de conmutador full fabric y el modo IBM Access Gateway, y características como Adaptive Traffic Optimizer y SAN Fabric Intelligence para optimizar el rendimiento y la gestión.

 Desarrollo de una SAN de seguridad cuántica para la era de la IA empresarial

Habilitación de una red segura y robusta.

La red de almacenamiento debe ser potente y estar protegida. Con IBM b-type Gen8, proteja sus aplicaciones y datos contra las amenazas cibernéticas.

Capacidades de alto rendimiento

 El conmutador ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y ultrabaja latencia, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica y aplicaciones exigentes.
Escalabilidad

La arquitectura pay-as-you-grow permite que las organizaciones escalen de 24 a 56 puertos en incrementos de 8 puertos, lo que reduce los costos iniciales y el sobreaprovisionamiento.
Seguridad avanzada

El conmutador proporciona seguridad avanzada contra las amenazas cibernéticas, incluyendo seguridad cuántica y características como cifrado AES-GCM-256 en los ISL FC.
Autonomía impulsada por IA

Equipada con autonomía impulsada por IA, incluida SAN Fabric Intelligence, automatiza la infraestructura de aplicaciones proporcionando monitoreo y optimización en tiempo real.

IBM Storage Expert Care

Elija el nivel de soporte y la duración adecuados a las necesidades empresariales.

IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta del servicio y las opciones más importantes para dar soporte a sus IBM Storage Systems. Expert Care puede tener hasta tres niveles para elegir, dependiendo del sistema: Basic, Advanced y Premium. Esto le permite seleccionar el nivel de soporte que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarlo a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, obtiene un socio confiable comprometido con la excelencia del servicio y el éxito de la infraestructura a largo plazo. 

Optimice la eficiencia aumentando el rendimiento y ampliando el ancho de banda con la familia IBM FlashSystem e IBM Storage Networking b-type

Su empresa merece soluciones de nivel empresarial, sin comprometer la accesibilidad ni el rendimiento.

Las empresas necesitan una solución de almacenamiento flexible que pueda crecer con sus necesidades, ya sea que los datos se almacenen on-prem, en una nube o en ambos. Desarrollado con software rico en funciones, gestión de almacenamiento predictivo impulsada por IA y soporte proactivo, IBM FlashSystem 5000 ayuda a que las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, sean accesibles para empresas de todos los tamaños. Una su potente red SAN IBM tipo b con un potente almacenamiento FlashSystem.

