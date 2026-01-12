Un conmutador Gen 8 Fibre Channel de gama media y alto rendimiento para centros de datos modernos
El conmutador IBM SAN56B-8 es un conmutador FICON y Fibre Channel 1U de alto rendimiento diseñado para centros de datos modernos, que ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y una latencia ultrabaja.El conmutador proporciona un ancho de banda y un rendimiento excepcionales, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica. También ofrece opciones de despliegue flexibles, entre ellas, el modo de conmutador full fabric y el modo IBM Access Gateway, y características como Adaptive Traffic Optimizer y SAN Fabric Intelligence para optimizar el rendimiento y la gestión.
La red de almacenamiento debe ser potente y estar protegida. Con IBM b-type Gen8, proteja sus aplicaciones y datos contra las amenazas cibernéticas.
El conmutador ofrece 56 puertos SFP+ de 128 G y ultrabaja latencia, lo que lo hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica y aplicaciones exigentes.
La arquitectura pay-as-you-grow permite que las organizaciones escalen de 24 a 56 puertos en incrementos de 8 puertos, lo que reduce los costos iniciales y el sobreaprovisionamiento.
El conmutador proporciona seguridad avanzada contra las amenazas cibernéticas, incluyendo seguridad cuántica y características como cifrado AES-GCM-256 en los ISL FC.
Equipada con autonomía impulsada por IA, incluida SAN Fabric Intelligence, automatiza la infraestructura de aplicaciones proporcionando monitoreo y optimización en tiempo real.
Elija el nivel de soporte y la duración adecuados a las necesidades empresariales.
IBM Storage Expert Care es un enfoque modular que le permite elegir la duración, los tiempos de respuesta del servicio y las opciones más importantes para dar soporte a sus IBM Storage Systems. Expert Care puede tener hasta tres niveles para elegir, dependiendo del sistema: Basic, Advanced y Premium. Esto le permite seleccionar el nivel de soporte que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. La suite IBM Storage Expert Care cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos dedicados a ayudarlo a mantener un entorno de TI de alto rendimiento, seguro y resiliente. Con IBM, obtiene un socio confiable comprometido con la excelencia del servicio y el éxito de la infraestructura a largo plazo.
Las empresas necesitan una solución de almacenamiento flexible que pueda crecer con sus necesidades, ya sea que los datos se almacenen on-prem, en una nube o en ambos. Desarrollado con software rico en funciones, gestión de almacenamiento predictivo impulsada por IA y soporte proactivo, IBM FlashSystem 5000 ayuda a que las tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, sean accesibles para empresas de todos los tamaños. Una su potente red SAN IBM tipo b con un potente almacenamiento FlashSystem.
La infraestructura Gen7 sienta las bases de una SAN autónoma al combinar potentes capacidades analíticas y de automatización avanzada para lograr una SAN de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación.
Un conmutador de alta velocidad de nueva generación diseñado para una integración flexible en redes de almacenamiento a gran escala. Incluye un conjunto ampliable de puertos Fibre Channel Gen 6 tipo b disponibles para una escalabilidad extrema.