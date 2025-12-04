IBM® Gen7 Fibre Channel es la infraestructura de red de almacenamiento moderna para el almacenamiento de misión crítica, que permite a las organizaciones realizar una SAN autónoma de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación. Combina potentes analytics y capacidades de automatización avanzadas para acelerar el acceso a los datos, adaptarse a los requisitos en evolución e impulsar operaciones de negocio siempre activas.

IBM® Storage Networking SAN512B-7 y SAN256B-7 directors with Gen7 Fibre Channel and Fabric Vision technology son el componente fundacional para realizar la SAN autónoma para el centro de datos bajo demanda. La latencia ultrabaja y el ancho de banda de puertos de hasta 64 Gb/s proporcionan el más alto nivel de rendimiento para las cargas de trabajo NVMe. Con confiabilidad comprobada en el centro de datos, escalabilidad fluida, analíticas integradas y automatización, maximizan el rendimiento, la productividad y la eficiencia de las inversiones y los recursos de almacenamiento.

