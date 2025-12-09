IBM® Gen7 Fibre Channel es la infraestructura de red de almacenamiento moderna para el almacenamiento de misión crítica, permitiendo a las organizaciones realizar una SAN autónoma de autoaprendizaje, autooptimización y autorreparación. Combina potentes analytics y capacidades de automatización avanzadas para acelerar el acceso a los datos, adaptarse a los requisitos en evolución e impulsar operaciones de negocio siempre activas.
IBM Storage Networking SAN512B-7 y SAN256B-7 directors with Gen7 Fibre Channel and Fabric Vision technology son el componente fundacional para realizar la SAN autónoma para el centro de datos bajo demanda. La latencia ultrabaja y el ancho de banda de puertos de hasta 64 Gb/s proporcionan el más alto nivel de rendimiento para las cargas de trabajo NVMe. Con confiabilidad comprobada en el centro de datos, escalabilidad fluida, analíticas integradas y automatización, maximizan el rendimiento, la productividad y la eficiencia de las inversiones y los recursos de almacenamiento.
Diseñados para satisfacer el crecimiento continuo de datos y las demandas de aplicaciones críticas, Gen7 Directors están diseñados específicamente para impulsar entornos de almacenamiento a gran escala que requieren mayor capacidad, mayor rendimiento y mayores niveles de resiliencia.
La tecnología Gen7 habilita una SAN de optimización automática que monitorea y da forma de manera proactiva a los patrones de tráfico y prioriza automáticamente los flujos de tráfico para optimizar el rendimiento y la confiabilidad de las aplicaciones.
Gen 7 Directors pueden automatizar las acciones para simplificar la gestión y resolver problemas sin intervención para evitar interrupciones e caídas de la red.
IBM SANnav Management Portal and SANnav Global View proporcionan a los administradores de TI una visibilidad completa de toda la SAN, desde una vista global hasta entornos locales.
Gen 7 Directors incorporan el Gen 7 Fibre Channel líder del sector, que aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo más exigentes para hacer frente a las aplicaciones de próxima generación que requieren un uso intensivo de E/S y de ancho de banda.
Con IBM Extension Blade, Gen 7 Directors brindan conectividad local y global integrada con una solución de extensión de centro de datos especialmente diseñada para entornos de almacenamiento IP y Fibre Channel.
Complementa los mainframes IBM® Z ofreciendo la infraestructura FICON más rápida, fiable y escalable del sector, junto con funciones únicas e innovadoras, todo lo cual ayuda a obtener el mayor retorno de la inversión. Gen7 Directors con extensión tipo b mejora las iniciativas generales de ciberresiliencia de IBM.