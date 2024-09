La proliferación de la TI invisible(aplicaciones de software y hardware no autorizados y que se utilizan sin la supervisión del departamento de TI) se está acelerando en las redes empresariales a medida que más usuarios finales adoptan nuevos servicios en la nube y el trabajo remoto. Según el informe The State of Attack Surface Management 2022, la organización promedio tiene un 30 % más de activos expuestos de los que han identificado sus programas de gestión de activos. Dado que el equipo de TI generalmente no está al tanto de la existencia de la TI invisible, los riesgos de seguridad que plantean estos activos no autorizados no se abordan.

ASM con Randori Recon le ayuda a descubrir los activos de TI invisible, en las instalaciones o en la nube, que podrían permitir a los atacantes eludir su cortafuegos u otras defensas de ciberseguridad. Randori Recon monitorea continuamente las superficies de ataque externas para detectar cambios inesperados, puntos ciegos, errores de configuración y fallas de procesos. Con información estratégica, desde una perspectiva adversarial, esta aplicación de SaaS lo ayuda a priorizar los riesgos de la TI invisible y a tomar decisiones mejor fundamentadas para proteger los datos confidenciales y fortalecer su postura de seguridad.