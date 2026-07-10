TI autónoma creada para la era de la IA
IBM® Power S1112 es un servidor basado en el procesador Power11 de nivel básico diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que extiende la computación segura, confiable y preparada para IA a entornos remotos, de sucursales y cercanos al perímetro. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y footprint compacto, Power S1112 ofrece una base confiable donde más se necesita.
Cargas de trabajo críticas protegidas con criptografía quantum-safe integrada, virtualización a nivel de firmware y confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS) de Power.
Despliegue una infraestructura de nivel empresarial en sucursales con espacio limitado, venta minorista, fabricación y sucursales bancarias con opciones de montaje en rack o sobre escritorio para una instalación flexible.
Acelere la inferencia de IA en el perímetro mediante la tecnología de aceleración de matrices (MMA) integrada en el chip, para obtener insights a partir de los datos locales con baja latencia.
Capacidades clave
Rendimiento de tamaño adecuado para cargas de trabajo de misión crítica mientras se mantiene una ruta de actualización clara.
Admita aplicaciones con uso intensivo de datos con hasta 512 GB de memoria DDR5 DDIMM y hasta 12.8 TB de almacenamiento NVMe, lo que ofrece un mayor ancho de banda, una mayor confiabilidad y un acceso rápido a los datos locales.
Protección de todo el sistema con arranque seguro, inventario criptográfico y herramientas de cifrado basadas en hardware.
Admita entornos IBM i dentro del nivel de software P05 (hasta 4 núcleos y 64 GB de memoria) mientras utiliza recursos adicionales del sistema para cargas de trabajo de AIX, Linux e IA en el mismo servidor.
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1 Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S914/4. Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.
2 Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S814/4. Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.