IBM® Power S1112 es un servidor basado en el procesador Power11 de nivel básico diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que extiende la computación segura, confiable y preparada para IA a entornos remotos, de sucursales y cercanos al perímetro. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y footprint compacto, Power S1112 ofrece una base confiable donde más se necesita.