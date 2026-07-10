IBM Power S1112: Toda la fuerza de Power11 en un formato compacto. Tu Core y tu Edge sin límites

Nuevos precios: calculadora de CTP de Power
Imagen de IBM Power S1112 que muestra lo más reciente en diseño industrial y tecnología

Descripción general

TI autónoma creada para la era de la IA

IBM® Power S1112 es un servidor basado en el procesador Power11 de nivel básico diseñado para modernizar las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux, al tiempo que extiende la computación segura, confiable y preparada para IA a entornos remotos, de sucursales y cercanos al perímetro. Con seguridad de clase empresarial, aceleración de IA integrada y footprint compacto, Power S1112 ofrece una base confiable donde más se necesita.

 Lea la hoja de datos

¿Por qué IBM Power S1112?​

Modernice sin comprometer la plataforma

IBM Power S1112 ofrece un rendimiento de núcleo 2 veces superior a Power S9141 y un rendimiento de núcleo 3 veces superior a Power S8142, ayudando a aumentar el rendimiento de las aplicaciones sin provocar mayores costos de licencia de software.

 
Diseñado para entornos que priorizan la seguridad

Cargas de trabajo críticas protegidas con criptografía quantum-safe integrada, virtualización a nivel de firmware y confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS) de Power.
Llevar Power hasta el perímetro

Despliegue una infraestructura de nivel empresarial en sucursales con espacio limitado, venta minorista, fabricación y sucursales bancarias con opciones de montaje en rack o sobre escritorio para una instalación flexible. 
Preparado para la IA por diseño

Acelere la inferencia de IA en el perímetro mediante la tecnología de aceleración de matrices (MMA) integrada en el chip, para obtener insights a partir de los datos locales con baja latencia.

Características

Capacidades clave

Vista frontal del servidor Power11 S1112
Rendimiento de Power11 en un factor de forma compacto

Rendimiento de tamaño adecuado para cargas de trabajo de misión crítica mientras se mantiene una ruta de actualización clara.
Primer plano de un servidor Power S1112 que maneja un ingeniero
Memoria y almacenamiento empresariales

Admita aplicaciones con uso intensivo de datos con hasta 512 GB de memoria DDR5 DDIMM y hasta 12.8 TB de almacenamiento NVMe, lo que ofrece un mayor ancho de banda, una mayor confiabilidad y un acceso rápido a los datos locales.
Servidor Power S1112 orientado a la derecha
Gestión del cumplimiento de seguridad cuántica

Protección de todo el sistema con arranque seguro, inventario criptográfico y herramientas de cifrado basadas en hardware.
Imagen frontal del producto IBM Power S1112
Expansión flexible de cargas de trabajo de IBM i

Admita entornos IBM i dentro del nivel de software P05 (hasta 4 núcleos y 64 GB de memoria) mientras utiliza recursos adicionales del sistema para cargas de trabajo de AIX, Linux e IA en el mismo servidor.

Recursos

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Notas de pie de página

1 Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S914/4.  Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.

2 Basado en los resultados publicados de CPW que comparan el núcleo Power S1112/4 con el núcleo IBM Power S814/4.  Válido a partir del 14/7/2026 y disponible aquí.