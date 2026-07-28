IBM Pipeline Automation for Z

Acelere la entrega empresarial con pipelines escalables y automatizados que impulsan la velocidad, la congruencia y la calidad

IBM Bob con un casco azul y símbolo de código en el pecho, rodeado de paneles abstractos de interfaz de usuario (IU) y gráficos en tonos azules

Descripción general

Modernice la entrega de IBM Z con automatización de pipelines impulsada por IA

IBM Pipeline Automation for Z optimiza el ciclo de vida del desarrollo de software con flujos de trabajo impulsados por IA que aceleran la forma en que se construyen, validan y entregan las aplicaciones de mainframe. Al integrar automatización y analytics en todas las etapas y unificar las capacidades DevOps en un modelo impulsado por pipelines, permite una entrega más rápida, de alta calidad y confiable a escala.
Habilita capacidades avanzadas de pipelines para IBM Bob Premium Package for Z

 Potencia el sistema de compilación inteligente y desbloquea características clave de automatización, lo que hace que el pipeline sea eficaz y escalable.
Acelere la productividad a lo largo del ciclo de vida

Mejore la eficiencia de los desarrolladores automatizando las tareas repetitivas y optimizando los flujos de trabajo.
Ofrezca resultados más rápidos y de alta calidad

Reduzca el tiempo de ciclo y las repeticiones de trabajo con la automatización inteligente de principio a fin del pipeline.
Optimice los costos y la eficiencia

Minimice el desperdicio y mejore la utilización de recursos a través de una orquestación más inteligente y una detección temprana de problemas.

Características

Acelere la velocidad, la calidad y el control

IBM Dependency Based Build
Acelere la eficiencia de la compilación con una orquestación inteligente que analiza los cambios de código y las dependencias para activar solo lo que se necesita. Esto reduce los tiempos de compilación, minimiza el uso de recursos y garantiza un feedback más rápido para los equipos de desarrollo.

Aprenda sobre IBM Dependency Based Build
Ilustración de IBM Dependency Based Build

IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)

Integre la calidad automatizada del código, la aplicación de estándares y el análisis estático directamente en el pipeline. Identifique vulnerabilidades, aplique las mejores prácticas y resuelva los problemas de manera temprana, mejorando la confiabilidad del código y reduciendo el riesgo descendente.

Aprenda sobre IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
IBM® Bob

IBM Wazi Deploy
Estandarice y optimice el empaquetado y el despliegue con procesos automatizados impulsados por políticas. Garantice lanzamientos coherentes y auditables en todos los entornos mientras mantiene el control, la gobernanza y la confianza en el despliegue.

Aprenda sobre IBM Wazi Deploy
Los controles de seguridad tradicionales retrasan los lanzamientos. Cambiar la seguridad que queda en el IDE y las primeras versiones reduce el tiempo de espera, elimina la reelaboración y acelera la entrega.

Casos de uso

Optimización y control completos del pipeline

End-to-End CI/CD Automation for z/OS

Automatiza todo el ciclo de vida de la aplicación, desde los cambios de código hasta el despliegue, utilizando pipelines estructurados, reduciendo el esfuerzo manual y permitiendo lanzamientos más rápidos y congruentes
Optimización de compilación inteligente con conciencia del impacto

Crea solo los componentes afectados por los cambios de código mediante el análisis de dependencias, lo que mejora la eficiencia y reduce significativamente los tiempos de compilación
Control continuo de la calidad del código y del cumplimiento normativo

Integra el escaneo automatizado de códigos y las verificaciones de estándares en el pipeline para garantizar un código de alta calidad y compatible en cada etapa del desarrollo
Despliegue estandarizado y controlado

Proporciona procesos repetibles y gobernados para empaquetar y desplegar aplicaciones, asegurando la congruencia y minimizando los riesgos de despliegue

Recursos

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