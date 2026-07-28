Acelere la entrega empresarial con pipelines escalables y automatizados que impulsan la velocidad, la congruencia y la calidad
Modernice la entrega de IBM Z con automatización de pipelines impulsada por IA
IBM Pipeline Automation for Z optimiza el ciclo de vida del desarrollo de software con flujos de trabajo impulsados por IA que aceleran la forma en que se construyen, validan y entregan las aplicaciones de mainframe. Al integrar automatización y analytics en todas las etapas y unificar las capacidades DevOps en un modelo impulsado por pipelines, permite una entrega más rápida, de alta calidad y confiable a escala.
Potencia el sistema de compilación inteligente y desbloquea características clave de automatización, lo que hace que el pipeline sea eficaz y escalable.
Mejore la eficiencia de los desarrolladores automatizando las tareas repetitivas y optimizando los flujos de trabajo.
Reduzca el tiempo de ciclo y las repeticiones de trabajo con la automatización inteligente de principio a fin del pipeline.
Minimice el desperdicio y mejore la utilización de recursos a través de una orquestación más inteligente y una detección temprana de problemas.
Acelere la velocidad, la calidad y el control
IBM Dependency Based Build
Acelere la eficiencia de la compilación con una orquestación inteligente que analiza los cambios de código y las dependencias para activar solo lo que se necesita. Esto reduce los tiempos de compilación, minimiza el uso de recursos y garantiza un feedback más rápido para los equipos de desarrollo.
IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
Integre la calidad automatizada del código, la aplicación de estándares y el análisis estático directamente en el pipeline. Identifique vulnerabilidades, aplique las mejores prácticas y resuelva los problemas de manera temprana, mejorando la confiabilidad del código y reduciendo el riesgo descendente.
IBM Wazi Deploy
Estandarice y optimice el empaquetado y el despliegue con procesos automatizados impulsados por políticas. Garantice lanzamientos coherentes y auditables en todos los entornos mientras mantiene el control, la gobernanza y la confianza en el despliegue.
Optimización y control completos del pipeline
Automatiza todo el ciclo de vida de la aplicación, desde los cambios de código hasta el despliegue, utilizando pipelines estructurados, reduciendo el esfuerzo manual y permitiendo lanzamientos más rápidos y congruentes
Crea solo los componentes afectados por los cambios de código mediante el análisis de dependencias, lo que mejora la eficiencia y reduce significativamente los tiempos de compilación
Integra el escaneo automatizado de códigos y las verificaciones de estándares en el pipeline para garantizar un código de alta calidad y compatible en cada etapa del desarrollo
Proporciona procesos repetibles y gobernados para empaquetar y desplegar aplicaciones, asegurando la congruencia y minimizando los riesgos de despliegue
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