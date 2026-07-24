IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Optimiza y automatiza el proceso de gestión de datos de prueba, con flujos de trabajo y servicios bajo demanda para un desarrollo y pruebas ágiles
Optim le ayuda a crear bases de datos de prueba ficticias del tamaño adecuado que reflejen sus procesos comerciales. La clonación costosa se minimiza para que pueda abordar los defectos al principio del proceso de desarrollo.
Optim Test Data Management Solution se escala junto con sus requisitos de desarrollo y pruebas y a través de las aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y plataformas de hardware más utilizados.
Los datos confidenciales, como los números de tarjetas de crédito, las direcciones de correo electrónico y la información corporativa confidencial, pueden ocultarse para ayudar a protegerlos del mal uso y el fraude mientras conservan el significado contextual.
Optim es compatible con requisitos ágiles para el desarrollo y las pruebas, de manera que los desarrolladores y evaluadores pueden acceder y actualizar los datos bajo demanda para mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, brindar más tiempo para realizar las pruebas.
Los requisitos del sistema para los componentes se compilan en este documento.
Los requisitos de software para Optim Test Data Management se pueden encontrar en este enlace.
Las consideraciones de hardware para Optim Test Data Management se pueden encontrar en este enlace.
Proteja la privacidad y apoye el cumplimiento mediante amplias capacidades para desidentificar la información confidencial en todas las aplicaciones, bases de datos y sistemas operativos.
Ayuda a reducir los costos de hardware, almacenamiento y mantenimiento archivando o retirando los datos históricos de aplicaciones y sistemas.