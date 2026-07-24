IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Para proteger los datos confidenciales, InfoSphere Optim Data Privacy proporciona una variedad de técnicas de transformación que sustituyen la información confidencial por datos enmascarados realistas y totalmente funcionales. Las capacidades de enmascaramiento contextualmente precisas ayudan a que los datos enmascarados conserven un formato similar al de la información original.
Aplica técnicas de enmascaramiento para transformar la información confidencial en aplicaciones, bases de datos e informes, reduciendo el uso indebido y mejorando la gobernanza. Admite la ofuscación y la privatización de datos en entornos que no sean de producción para evitar el acceso no autorizado.
La solución incluye clasificaciones y reglas de privacidad de datos predefinidas para acelerar los esfuerzos de cumplimiento normativo, como HIPAA, GLBA y PIPEDA. Los informes de cumplimiento proporcionan insights sobre la exposición al riesgo y el estado de cumplimiento.
Cree sandbox de pruebas seguros utilizando datos ficticios que reflejen los procesos empresariales reales. Las rutinas de enmascaramiento de datos preempaquetadas conservan el significado contextual de los datos transformados, lo que garantiza resultados de pruebas de calidad.
Integre de forma segura con aplicaciones empresariales (incluidas Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Utiliza FPE con AES-256 para valores enmascarados a través de claves definidas por el usuario. Las API y UDF independientes permiten un enmascaramiento flexible y dinámico.