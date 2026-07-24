IBM® InfoSphere Optim Archive es una solución escalable que puede ayudar a su organización a gestionar y dar soporte a las estrategias de archivado de bases de datos. Controle los crecientes volúmenes de datos y los costos de almacenamiento asociados, al tiempo que mejora el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los riesgos asociados con la retención y el cumplimiento de datos.