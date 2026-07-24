IBM InfoSphere Optim Archive

Ayude a reducir los costos de hardware, almacenamiento y mantenimiento mediante el archivado o retiro de datos históricos de aplicaciones y sistemas
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Capacidades de archivado para lograr resultados comerciales

IBM® InfoSphere Optim Archive es una solución escalable que puede ayudar a su organización a gestionar y dar soporte a las estrategias de archivado de bases de datos. Controle los crecientes volúmenes de datos y los costos de almacenamiento asociados, al tiempo que mejora el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los riesgos asociados con la retención y el cumplimiento de datos.

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Mejore la gestión del ciclo de vida de los datos

Las herramientas de administración le ayudan a consolidar o retirar aplicaciones heredadas y redundantes. El archivado acelera las actualizaciones de las aplicaciones al reducir la cantidad de datos que se migrarán.
Programas de cumplimiento de retención de datos

Optim Archive le permite aplicar políticas comerciales que rigen la retención, el acceso y la eliminación de datos. Con una política de retención, puede eliminar con confianza los datos archivados cuando expiren las necesidades de retención.

 
Controle y gestione el crecimiento de los datos

Mediante la aplicación de capacidades avanzadas de archivado para datos estructurados, InfoSphere Optim Archive proporciona un mejor control de los datos, y ayuda a reducir los costos de almacenamiento y mantenimiento de hardware.
Reduzca el riesgo y controle los costos

Para reducir aún más los costos, puede almacenar datos históricos o de referencia sin conexión en cinta u otros dispositivos de almacenamiento a largo plazo. Esto le permite proteger los objetos de negocio archivados para el cumplimiento normativo.
Métodos de acceso independientes de la aplicación

El acceso independiente ayuda a eliminar la necesidad de mantener las aplicaciones o versiones de origen. También permite a los usuarios ver, consultar y elaborar informes sobre los datos de los archivos con métodos y herramientas de generación de informes estándar del sector.
Informes basados en el consumo

Optim Archive produce informes de procesos de archivo, eliminación y restauración que muestran información detallada sobre conexiones de bases de datos, acceso, rendimiento de datos, uso de índices y otras estadísticas relevantes.
Establezca niveles de servicio distintos

Niveles para cada clase o temperatura de datos para que pueda lograr constantemente los objetivos de rendimiento de aplicaciones y almacenes de datos. Establezca niveles de servicio adecuados para los datos actuales (calientes), los datos de informes (tibios) y los datos históricos (fríos).
Soporte para entornos empresariales

Como solución escalable única, InfoSphere Optim Archive admite aplicaciones de uso común, tecnologías de bases de datos y sistemas operativos.

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