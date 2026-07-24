IBM® InfoSphere Optim Archive es una solución escalable que puede ayudar a su organización a gestionar y dar soporte a las estrategias de archivado de bases de datos. Controle los crecientes volúmenes de datos y los costos de almacenamiento asociados, al tiempo que mejora el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los riesgos asociados con la retención y el cumplimiento de datos.
Las herramientas de administración le ayudan a consolidar o retirar aplicaciones heredadas y redundantes. El archivado acelera las actualizaciones de las aplicaciones al reducir la cantidad de datos que se migrarán.
Optim Archive le permite aplicar políticas comerciales que rigen la retención, el acceso y la eliminación de datos. Con una política de retención, puede eliminar con confianza los datos archivados cuando expiren las necesidades de retención.
Mediante la aplicación de capacidades avanzadas de archivado para datos estructurados, InfoSphere Optim Archive proporciona un mejor control de los datos, y ayuda a reducir los costos de almacenamiento y mantenimiento de hardware.
Para reducir aún más los costos, puede almacenar datos históricos o de referencia sin conexión en cinta u otros dispositivos de almacenamiento a largo plazo. Esto le permite proteger los objetos de negocio archivados para el cumplimiento normativo.
El acceso independiente ayuda a eliminar la necesidad de mantener las aplicaciones o versiones de origen. También permite a los usuarios ver, consultar y elaborar informes sobre los datos de los archivos con métodos y herramientas de generación de informes estándar del sector.
Optim Archive produce informes de procesos de archivo, eliminación y restauración que muestran información detallada sobre conexiones de bases de datos, acceso, rendimiento de datos, uso de índices y otras estadísticas relevantes.
Niveles para cada clase o temperatura de datos para que pueda lograr constantemente los objetivos de rendimiento de aplicaciones y almacenes de datos. Establezca niveles de servicio adecuados para los datos actuales (calientes), los datos de informes (tibios) y los datos históricos (fríos).
Como solución escalable única, InfoSphere Optim Archive admite aplicaciones de uso común, tecnologías de bases de datos y sistemas operativos.