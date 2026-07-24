Gestione los datos desde los requisitos hasta el retiro para agilizar el negocio y, al mismo tiempo, reducir los costos
Las soluciones IBM InfoSphere Optim gestionan los datos, desde los requisitos hasta el retiro. Impulsan el rendimiento, potencian la colaboración y mejoran la gobernanza en todas las aplicaciones, bases de datos y plataformas. Al gestionar los datos correctamente durante su vida útil, las organizaciones están mejor equipadas para apoyar los objetivos de negocio con menos riesgo.
Archive los datos de las aplicaciones dadas de baja y los registros de transacciones históricas, a la vez que proporciona acceso continuo a los datos para realizar consultas e informes que cumplan la normativa de retención.
Escale datos en aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos y plataformas de hardware para ayudar a proteger sus entornos de prueba, acelerar los ciclos de lanzamiento y reducir los costos.
Obtenga capacidades comprobadas de gestión del ciclo de vida de los datos, maximizando el valor comercial del almacén de datos y los entornos de big data mediante la gestión del crecimiento de datos y la reducción del CTP.
La falta de archivado de datos puede afectar el rendimiento de los sistemas empresariales críticos. Resuelva los problemas de crecimiento de los datos en la fuente, mejore la eficiencia y minimice los riesgos asociados a la gestión de datos estructurados a lo largo de su vida útil.
Extraiga datos entre sistemas y bases de datos en entornos de prueba para realizar pruebas rápidas de software, mientras mantiene la integridad de las pruebas.
Proteja los datos confidenciales que no sean de producción mediante diversas técnicas de enmascaramiento en bases de datos, aplicaciones y sistemas.
Retire y archive las aplicaciones y sus datos para reducir los costos y riesgos de almacenamiento, al tiempo que conserva los datos necesarios.