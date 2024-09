Utilice IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS Application Debugging para comprender qué transacciones y programas utilizan actualmente un administrador de colas. Con IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS, los expertos obtendrán insights para entender mejor las características centradas en el mainframe, incluidos detalles sobre Tran/Pgm, CICS Jobs, IMS Jobs, Buffer Pools, Channel Initiators, SMDS, Page Set y Logs Data Set.